ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα χέρια του εισαγγελέα άλλες 10 περιπτώσεις παράνομων επιδοτήσεων αγροτών- Ανάμεσά τους ακόμα ένας αγροτοσυνδικαλιστής

Συνεχίζεται το «σαφάρι» των Αρχών για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις έρευνες να διευρύνονται σε νέα πρόσωπα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές λίστα με δέκα επιπλέον ΑΦΜ, τα οποία τίθενται υπό έλεγχο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανάμεσα στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη νέα λίστα φέρεται να βρίσκεται και ακόμη ένας αγροτοσυνδικαλιστής. Τα στοιχεία της υπόθεσης έχουν τεθεί υπόψη του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να αποφασίσει για τις επόμενες δικαστικές ενέργειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας έχουν ήδη «παγώσει» οι τραπεζικοί λογαριασμοί δύο αγροτοσυνδικαλιστών, έπειτα από ελέγχους που αποκάλυψαν αναντιστοιχίες μεταξύ των δηλωθέντων αγροτεμαχίων και των επιδοτήσεων που είχαν λάβει.

Πριν από περίπου δέκα ημέρες έγινε γνωστό ότι σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, στην οποία γίνεται λόγος για υποψία τέλεσης των αδικημάτων της απάτης, σε απλή και διακεκριμένη μορφή, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις.

Λίγες ημέρες αργότερα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρέθηκε και ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας, για φερόμενες αναντιστοιχίες σε δηλώσεις που αφορούσαν 17 αγροτεμάχια, για τα οποία φέρεται να έχει εισπράξει σχεδόν 50.000 ευρώ σε διάστημα πέντε ετών.

Παράλληλα, στο στόχαστρο καταγγελιών βρίσκεται και ακόμη ένας αγροτοσυνδικαλιστής που συμμετέχει στα μπλόκα. Πρόκειται για τον αμυγδαλοπαραγωγό από τη Λάρισα, Κώστα Μητροδήμο, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου της Νίκαιας.

Ο ίδιος αγροτοσυνδικαλιστής είχε δηλώσει πρόσφατα, σε συνέντευξή του στον Focus FM 103,6, ότι «θα κάτσουμε στα μπλόκα μέχρι να πέσει η κυβέρνηση», δήλωση που επανέρχεται στο προσκήνιο εν μέσω της εντατικοποίησης των ελέγχων για τις αγροτικές επιδοτήσεις.