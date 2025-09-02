ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πάρτι» με τις παράνομες επιδοτήσεις – 72χρονος από την Κοζάνη έβγαλε 1.000.000

Ορισμένες από τις κραυγαλέες περιπτώσεις του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν στο φως της δημοσιότητας την Τρίτη 2/9.

Συγκεκριμένα, ένας 72χρονος από την Κοζάνη, αποκόμισε παράνομο περιουσιακό όφελος περίπου 980.000 ευρώ, με έναν 69χρονο από τα Τρίκαλα να εισπράττει 620.000 ευρώ, ενώ τέλος ένας 28χρονος από την Κρήτη εισέπραξε 275.000 ευρώ και ένας 48χρονος 200.000 ευρώ.

Άλλες περιπτώσεις που συγκεντρώνουν τα βλέμματα είναι ένας 46χρονος από το Αγρίνιο εισέπραξε παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000€, ένας 46χρονος από το Μέτσοβο, ο οποίος κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000€.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Κρήτη πρώτη στη λίστα με τα «μαύρα» ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε τα πρώτα αποτελέσματα της προκαταρκτικής εξέτασης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις.

Την προκαταρκτική εξέταση διενεργεί η υπηρεσία Δίωξης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα, με την Κρήτη να είναι πρώτη στα παράνομα ΑΦΜ (850), με 273 άτομα να έχουν λάβει άνω των 20.000 ευρώ επιδότηση και 577 κάτω των 20.000 ευρώ με το ποσό να φτάνει τα 17. 234.489 εκατ. ευρώ.

Την δεύτερη θέση την έχει η Κεντρική Μακεδονία με 53 ΑΦΜ και ένα ποσό που φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ακολουθεί η Αττική με 46 ΑΦΜ και ποσό που φτάνει τις 800.000 ευρώ, η Στερεά Ελλάδα με 22 ΑΦΜ και ποσό άνω των 340.000 ευρώ και η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται με την Θεσσαλία με 20 ΑΦΜ και ποσό σχεδόν 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Τα στοιχεία που έχουν προκύψει

Ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης έρευνας και της εξαγωγής των στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα ψηφιακά δεδομένα αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα 2019 – ‘24.

Ο αριθμός των αιτήσεων που διερευνήθηκαν ανέρχεται σε 6.354 αιτήσεις, οι εξαχθείσες εκθέσεις είναι 1.036 και τα καταλογισθέντα ποσά 22.667.522 ευρώ είναι τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα, ενώ ο κ. Χρυσοχοΐδης πρόσθεσε ότι «όλα αυτά διαβιβάστηκαν στον εισαγγελέα μέχρι σήμερα και από δω και εμπρός λαμβάνει χώρα η δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις».

Έπειτα ο υπουργός επισήμανε ότι «η παραγγελία του εισαγγελέα συνεχίζει να εκτελείται αδιαλείπτως και γι’ αυτόν τον σκοπό δημιουργήθηκε ειδική μονάδα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα συνεχίσει την έρευνα με τους εξής στόχους: Συνεχή επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης μοναδικών δικαιούχων, εξέταση -και αυτό νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό- της δραστηριοποίησης πιθανών εγκληματικών ομάδων. οι οποίες έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη αυτών των επιδοτήσεων και τον προσδιορισμό εκ νέου μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής επιδοτήσεων».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήγωσε την ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων. Δικό μας καθήκον μας, καθήκον, δηλαδή, της Πολιτείας, της κυβέρνησης και του κράτους είναι να θέτει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει, ώστε να προλαμβάνει και, όπου χρειάζεται, να ελέγχει, να εντοπίζει και να τιμωρεί την παραβατικότητα. Και οι μηχανισμοί γίνονται κάθε μέρα και πιο αποτελεσματικοί, με σύγχρονα μέσα, με άνδρες και γυναίκες που είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στο καθήκον τους.

Η Νομιμότητα, η ασφάλεια είναι δικό μας καθήκον, αλλά και κοινή μας υπόθεση- Κοινωνίας και Πολιτείας. Γιατί, αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Με την κοινή μας δράση, με το ενδιαφέρον και την έγνοια μας για τον διπλανό μας και την πατρίδα μας.

Αναλυτικά,

μετά από συσκέψεις και επικοινωνίες των συναρμόδιων Υπηρεσιών, ΕΛ.ΑΣ, ΑΑΔΕ και Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και, με εντολή του Πρωθυπουργού, αποφασίστηκε η διερεύνηση σε βάθος της υπόθεσης που σχετίζεται με τις επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν κατόπιν αιτήσεων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Επίσης, όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έτσι, λοιπόν, από τον εποπτεύοντα, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Εισαγγελέα εκδόθηκε παραγγελία για διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, με την οποία ξεκίνησε η διερεύνηση, από τη Δ.Α.Ο.Ε. | Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων, προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., των ετών 2019 – 2024.

Με την προαναφερόμενη παραγγελία διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να συλλεγούν, με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αν θα πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για τις παρακάτω πράξεις:

Εγκληματική οργάνωση/σύσταση/συμμορία, κοινή και διακεκριμένη απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, κοινή και διακεκριμένη πλαστογραφία κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, ηθική αυτουργία / συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.

Για την εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, η Υπηρεσία προέβη στις παρακάτω ενέργειες.

Θα σας αναφέρω ορισμένα στοιχεία, απολύτως τυπικά και θεσμικά, ωστόσο κρίσιμα για τη νομιμότητα, διαφάνεια και προστασία των στοιχείων και προσωπικών δεδομένων.

Διασφάλιση του γνήσιου και απαραβίαστου των ψηφιακών δεδομένων, με την εξαγωγή αντιγράφου και κατάσχεση αυτού από το Πληροφοριακό Σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπου αφορούν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε) φυσικών/ νομικών προσώπων προς τον Οργανισμό. Η διαδικασία αυτή διήρκησε από τις 9 Ιουλίου 2025 έως τις 28 Ιουλίου 2025.

Με την έγκριση του Εισαγγελέα τέθηκαν κριτήρια για την έναρξη της έρευνας και τον εντοπισμό των αρχικών μορφών απάτης. Ο καθορισμός των κριτηρίων μέχρι την τρέχουσα χρονική περίοδο, προέκυψε από την προγενέστερη διερεύνηση παρόμοιων υποθέσεων της Υπηρεσίας, την αξιολόγηση καταγγελλόμενων στοιχείων, παρεχόμενων πληροφοριών και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή των επιδοτήσεων.

Σημειώνουμε ότι από τους Α.Φ.Μ., που προέκυψαν με την εφαρμογή των προαναφερόμενων κριτηρίων, επιλέχθηκαν να διερευνηθούν, από τους χειριστές της Υπηρεσίας, αυτοί που -από την πρώτη έρευνα- παρουσίαζαν χαρακτηριστικά παραβατικότητας – απάτης.

Μέχρι σήμερα, έχουν προκύψει τα εξής στοιχεία: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΑΦΜ) ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ 6.354 1.036 22.667.522,17 ευρώ

Επιπρόσθετα, σας αναφέρω ότι η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, μέχρι σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις.

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της έρευνας εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και 2024.

Η, έως σήμερα, διερεύνηση των περιπτώσεων, που διαπιστώθηκε απάτη στη λήψη οικονομικών επιδοτήσεων, έχει αναδείξει τις εξής μεθόδους:

Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Η παραγγελία του Εισαγγελέα εκτελείται αδιάλειπτα και για αυτόν τον σκοπό θα δημιουργηθεί μία ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας, με τους εξής στόχους: