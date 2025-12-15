Ομόνοια: Έφοδος της αστυνομίας σε κεντρικό ενεχυροδανειστήριο – Έλιωναν κλοπιμαία (Βίντεο)

Έφοδος σε κεντρικό ενεχυροδανειστήριο στην πλατεία της Ομόνοιας πραγματοποίησε η Αστυνομία προκειμένου να συλλάβει ένα κύκλωμα που δρούσε στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, στο πίσω μέρος του ενεχυροδανειστηρίου υπήρχαν τρεις μονάδες με τις οποίες έλιωναν τα χρυσά κλοπιμαία.

Παράλληλα, σε βίντεο του ΕΡΤ News φαίνεται η δράση δύο 35χρονων διαρρηκτών αλβανικής καταγωγής που έφερνα τα κλοπιμαία στο ενεχυροδανειστήριο.