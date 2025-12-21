Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Εντοπίστηκε από τις ομάδες διάσωσης ο ορειβάτης που είχε εγκλωβιστεί

Ειδοποίησε μόνος του το 112

Όλυμπος: Εντοπίστηκε από τις ομάδες διάσωσης ο ορειβάτης που είχε εγκλωβιστεί
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Εντοπίστηκε το πρωί από τις ομάδες διάσωσης του Πυροσβεστικού Σώματος ο άνδρας που είχε εγκλωβιστεί σε ορεινό, δύσβατο σημείο του Ολύμπου σε απόσταση από το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας και είχε ζητήσει βοήθεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ο αλλοδαπός άνδρας, υπήκοος Μολδαβίας κατά δήλωσή του, εντοπίστηκε από στελέχη της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων) και της Π.Υ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λιτοχώρου που κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να τον προσεγγίσουν. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ο άνδρας περπατά, επιστρέφουν όλοι πεζή σε ασφαλές σημείο όπου έχουν πρόσβαση οχήματα για να τον παραλάβει ασθενοφόρο.

Ο ορειβάτης είχε ειδοποιήσει τα ξημερώματα με κλήση στο 112 οπότε και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσής του.

Στην επιχείρηση διάσωσης κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ