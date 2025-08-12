Οι συνομιλίες που “έκαψαν” τον αστυνομικό TikToker – “Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ”

Για έσοδα χιλιάδων ευρώ μιλούσε ο πρώην αστυνομικός TikToker, που κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του για διακίνηση ναρκωτικών.

Στις επικοινωνίες που έχει στα χέρια της η Ελληνική Αστυνομία, αφήνονται υπόνοιες για παράνομα έσοδα και ύποπτες δραστηριότητες.

«Αν ήθελα νομίζεις δε θα έμενα; Σε μία δουλειά βγάζω 10 χιλιάρικα τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» φέρεται να λέει ο αστυνομικός σε μία συνομιλία του, που δημοσιοποίησε ο ΣΚΑΪ.

Σε άλλη συνομιλία του, ο πρώην αστυνομικός, αναφέρει: «Για να μπω εγώ σε διαδικασία να αφήσω την Αστυνομία, μόνιμη δουλειά, πάει να πει ότι κάτι έχω δει. Οτιδήποτε γίνεται από κέρδη από κτίρια, από στυλ μεσιτικά, από έξτρα, οτιδήποτε, παίρνω μερίδιο κανονικά».

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο πρώην αστυνομικός, φέρεται να έχει στην κατοχή του πάνω από 10 ακίνητα ενώ συμμετείχε και σε κατασκευαστική, αφήνοντας υπόνοιες ότι διοχέτευε αδήλωτα έσοδα στην εταιρεία.

«Εμένα, είναι 2.000 την ημέρα και συν έχω κλείσει συμφωνία με την Κύπρια 5.000 είναι ο μήνας. Για να τρέχω τις δουλειές της, όλα αυτά τέλος πάντων που σου έχω πει… είναι 60… 50 πες καθαρά. Συν τα 5 της άλλης, 55. Και έχω πάρει καμιά δεκαριά σπίτια, έχω και ενοίκια αρκετά. Οπότε είμαι τέλεια. Είμαι κομπλέ».

Οι αδιάφθοροι της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίζουν σε επικοινωνίες του, ενδείξεις και για διακίνηση ναρκωτικών.

Η έρευνα για τον 34χρονο άρχισε τον Νοέμβριο του 2024 όταν άγνωστος έστειλε 3 email στα οποία ανέφερε ότι ο αστυνομικός εργάζεται σε γνωστό κλαμπ της Αθήνας, λαμβάνοντας μισθό 20.000 ευρώ το μήνα, για υπηρεσίες προστασίας και ναρκωτικών που διακινούνταν στο κλαμπ.