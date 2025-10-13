Οι διάλογοι του κυκλώματος δουλεμπόρων που δελέαζε αλλοδαπούς εργάτες με βίντεο στο TikToK – “Έχω ωραία καλύβα να μείνουν”

Με σκηνοθετημένα βίντεο, τα οποία αναρτούσαν στο ΤikTok μέλη του κυκλώματος που μετέτρεπαν σε σύγχρονους δούλους υπηκόους από το Νεπάλ και τους ανάγκασαν να εργάζονται σε χωράφια, χωρίς να τους πληρώνουν, έπειθαν τα ανυποψίαστα θύματα να έρθουν στην Ελλάδα.

Όταν έφταναν εδώ, τους αφαιρούσαν τα ταξιδιωτικά έγγραφα και τους είχαν να κοιμούνται σε παλιές αποθήκες, μέσα σε άθλιες συνθήκες.

Στα επίμαχα βίντεο, που αναρτούσε η 29χρονη Ίσνα, ηγετικό μέλος της σπείρας, η οποία διέφυγε στην Ιταλία, καταγράφονται αγροτικές εκτάσεις και θερμοκήπια στα οποία οι εργάτες δουλεύουν σε ιδανικές συνθήκες.

Για να γίνουν πιο αληθοφανή δε, συνοδεύονται από μουσική και εναλλαγή εικόνων κατά την διάρκεια αγροτικών εργασιών από… χαρούμενους αλλοδαπούς, που προχωρούσαν στην συγκομιδή φρούτων και λαχανικών. Συνολικά η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε 100 μέλη του κυκλώματος, σε Βοιωτία, Αττική, Λάρισα και Πελοπόννησο.

Τα μέλη της σπείρας, είχαν συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες, προκειμένου να έχουν τον απόλυτο έλεγχο των εργατών.

Σε μια από αυτές τις επικοινωνίες, στις 30 Μαϊου, ακολουθεί ο διάλογος: «Amir»: Έχω κανονίσει και για αύριο για δουλειά. «Naeem»: Ωραία, ωραία. Όλα καλά. Οι Νεπαλέζοι δουλεύουν καλά; Η κοπέλα από το Νεπάλ δουλεύει; «Amir»: Ναι, δουλεύουν και οι κοπέλες και τα αγόρια. Όλοι δουλεύουν καλά.

«Έχω ωραία καλύβα να μείνουν»

Στις 11 Ιουνίου, ένας από τους ιδιοκτήτες χωραφιού, που εργάζονταν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, οι Νεπαλέζοι, επικοινωνεί με τον Naeem, για να βρει εργάτες γης. Μάλιστα του ανακοινώνει πως διαθέτει και…ωραία καλύβα για να μείνουν οι εργάτες.

«Ανδρέας»: Έχουμε μάζεμα μετά ντομάτες, διάφορα. -Νaeem: Έχω παιντιά παιντιά φίλε, ντεν έχω πρόβλημα, όσο θες. Άκου, άμα έχει κανένα σπίτι. «Ανδρέας»: Μετά εγώ μπορεί να θέλω δέκα παιδιά. Έχω εγώ σπίτι εκεί, ωραία καλύβα να μείνουνε. Έχει και μπάνιο μέσα και ζεστό νερό βαρέλι ωραίο από πάνω. – Νaeem: Ναι. -«Ανδρέας»: Λοιπόν, θα τους αρέσει το σπίτι. Όλα παιδιά μένουνε μια χαρά εκεί, δεν έχουνε πρόβλημα κανένα.- Νaeem: Ωραίας, άκου. Άμα θες τώρα είκοσι πέντε-τριάντα παιδιά, τα φέρω. Έχω παιντιά, και γυναίκες και αγόριες.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη 100 μελών του αδίστακτου κυκλώματος εκμετάλλευσης ανθρώπων, ενώ τα θύματα τους έχουν μεταφερθεί σε δομές.