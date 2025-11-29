Οι αρχές έκλεισαν παράνομο κέντρο απεξάρτησης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία – Δύο συλλήψεις

Παράνομο κέντρο απεξάρτησης έτρεχαν επιτήδειοι στην Ιπποκράτειο Πολιτεία αναγκάζοντας τα θύματα τους να πληρώνουν μέχρι και 1.400 ευρώ.

Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε δύο άτομα, 44 και 46 ετών, με τον δεύτερο να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιο αδίκημα. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε πως το κέντρο λειτουργούσε δίχως άδεια, ενώ εντός αυτού εντοπίστηκαν 15 άτομα.

Από τη μεριά του ο 46χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως πρόκειται απλά για φιλοξενούμενους.