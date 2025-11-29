“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αρχές έκλεισαν παράνομο κέντρο απεξάρτησης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία – Δύο συλλήψεις

Στα 1.400 ευρώ έφτανε η "ταρίφα"

Οι αρχές έκλεισαν παράνομο κέντρο απεξάρτησης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία – Δύο συλλήψεις
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
DEBATER NEWSROOM

Παράνομο κέντρο απεξάρτησης έτρεχαν επιτήδειοι στην Ιπποκράτειο Πολιτεία αναγκάζοντας τα θύματα τους να πληρώνουν μέχρι και 1.400 ευρώ.

Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε δύο άτομα, 44 και 46 ετών, με τον δεύτερο να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιο αδίκημα. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε πως το κέντρο λειτουργούσε δίχως άδεια, ενώ εντός αυτού εντοπίστηκαν 15 άτομα.

Από τη μεριά του ο 46χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως πρόκειται απλά για φιλοξενούμενους.

