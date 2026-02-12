ΟΑΣΑ: «Αναγκαζόμαστε να καθαρίσουμε εμείς τα λεωφορεία γιατί κάνουν δίμηνες συμβάσεις – Είναι άπλυτα από 18 Ιανουαρίου» – Καταγγελία στο DEBATER

Σοβαρά ζητήματα για την καθαριότητα των αστικών λεωφορείων φέρνει στο φως καταγγελία που έγινε στο DEBATER από τον Λεωνίδα Σκούλο, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συνδικάτου εργαζομένων του ΟΑΣΑ.

Όπως καταγγέλλει, οι οδηγοί και το προσωπικό αναγκάζονται να καθαρίζουν μόνοι τους τα οχήματα, καθώς οι συμβάσεις των συνεργείων καθαρισμού είναι δίμηνες και παρουσιάζονται συχνά κενά μεταξύ των ανανεώσεών τους.

«Από 18 Ιανουαρίου είναι άπλυτα τα λεωφορεία. Σε μια εβδομάδα θα τα πλύνουν θεωρούμε τα συνεργεία καθαρισμού με την ανανεωμένη σύμβαση. Αυτό γίνεται, γιατί ανά δύο μήνες ανανεώνεται η σύμβαση, εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης μήνα παρά μήνα να παραμένουν πάντα ακαθάριστα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, συνήθως πρόκειται για τα ίδια συνεργεία που αναλαμβάνουν εκ νέου το έργο, ωστόσο μεσολαβούν χρονικά διαστήματα κατά τα οποία δεν υπάρχει καμία οργανωμένη καθαριότητα. Το αποτέλεσμα είναι λεωφορεία να κυκλοφορούν επί εβδομάδες χωρίς βασικό πλύσιμο και απολύμανση.

«Μέχρι να γίνει αυτό αναγκαζόμαστε εμείς να καθαρίζουμε ό,τι μπορούμε επιφανειακά. Για την ίδια μας την υγιεινή αλλά και των επιβατών μας», καταγγέλλει ο κ. Σκούλος, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για το επιβατικό κοινό.

Η καταγγελία εγείρει ερωτήματα για τον τρόπο που διαχειρίζεται ο ΟΣΕ τις συμβάσεις καθαριότητας, αλλά και για το αν διασφαλίζονται στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες πολίτες.

Οι εργαζόμενοι ζητούν μόνιμη και σταθερή λύση στο θέμα της καθαριότητας, με συνεχόμενες συμβάσεις και επαρκή προσωπικό, ώστε να μην επαναλαμβάνεται το ίδιο φαινόμενο κάθε δύο μήνες.

Το DEBATER συνεχίζει να παρακολουθεί το θέμα και αναμένεται να υπάρξει επίσημη απάντηση από τη διοίκηση της ΟΣΥ.