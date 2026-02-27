Ο απολογισμός του “ελληνικού FBI” για τους 15 μήνες λειτουργία του – 2.159 συλλήψεις και 173 εξαρθρώσεις εγκληματικών οργανώσεων 

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), γνωστή ως το “ελληνικό FBI“, παρουσίασε τον απολογισμό της δραστηριότητάς της για τους πρώτους 15 μήνες λειτουργίας, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου.

Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο από την ίδρυση της Υπηρεσίας, τον Οκτώβριο του 2024, έως και τα τέλη Ιανουαρίου του 2026.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Δ.Α.Ο.Ε. διαχειρίστηκε συνολικά 958 υποθέσεις. Από τις έρευνες αυτές προέκυψαν τα εξής:

Αποδόθηκαν κατηγορίες σε 3.094 άτομα.

Πραγματοποιήθηκαν 2.159 συλλήψεις.

Προφυλακίστηκαν 598 κατηγορούμενοι.

Εξαρθρώθηκαν συνολικά 173 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες.

Οι οργανώσεις που αποδομήθηκαν δραστηριοποιούνταν σε ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, οι ληστείες και οι απάτες, το λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνικών προϊόντων, η εμπορία ανθρώπων, καθώς και οικονομικά εγκλήματα. Η συνολική οικονομική ζημία που προκάλεσαν αυτά τα δίκτυα εκτιμάται ότι πλησιάζει τα 354 εκατομμύρια ευρώ.

Κατασχέσεις παράνομων εμπορευμάτων

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της Υπηρεσίας αποτυπώνεται στις κατασχέσεις παράνομων εμπορευμάτων και χρηματικών ποσών. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Περισσότερα από 7,2 εκατομμύρια ευρώ , καθώς και πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα.

, καθώς και πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα. Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, περιλαμβανομένων άνω των 2 τόνων κοκαΐνης και 4 τόνων κάνναβης.

Εκατοντάδες όπλα και δεκάδες χιλιάδες φυσίγγια.

651 οχήματα που συνδέονταν με εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, αναφέρθηκε στη διεθνή διάσταση της Δ.Α.Ο.Ε., σημειώνοντας ότι η Υπηρεσία αναπτύσσει συνεργασίες με διεθνείς Αρχές επιβολής του νόμου με θετικά αποτελέσματα.

Χρυσοχοΐδης: «Δεν υπάρχει περίπτωση να δειλιάσουμε»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε ότι η Υπηρεσία εργάζεται με μεθοδικότητα πάνω σε ιεραρχημένες προτεραιότητες, χωρίς να αιφνιδιάζεται από τα γεγονότα.

Σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει περίπτωση να δειλιάσουμε, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να μην ασκήσουμε το καθήκον του νόμου, της τάξης, της ασφάλειας απέναντι στον ελληνικό λαό και στη δικαιοσύνη».

Από την πλευρά του, ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης, Υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, υπογράμμισε τη δέσμευση του προσωπικού στη νομιμότητα και την προσφορά προς τον πολίτη, χαρακτηρίζοντας τη Δ.Α.Ο.Ε. ως έναν «πυλώνα σταθερότητας» για τη δημόσια ασφάλεια.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννης Λαμπρόπουλος, καθώς και εκπρόσωποι δικαστικών αρχών και ξένων διπλωματικών αντιπροσωπειών.