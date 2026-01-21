Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Νταβός: Εκκενώθηκε το Κέντρο Συνεδριών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ – «Ασυνήθιστη οσμή που προκαλεί βήχα»

Τι μετέφερε δημοσιογράφος που είναι στο σημείο

UPD: 23:21

Σε εξέλιξη φαίνεται να βρίσκεται το βράδυ της Τετάρτης 21/1 επιχείρηση εκκένωσης του Κέντρου Συνεδρίων του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Edward Lawrence οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του Συνεδριακού Κέντρου, προκειμένου τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να προσδιορίσουν τι προκαλεί μια μυρωδιά που κάνει ορισμένους ανθρώπους στην περιοχή να βήχουν.

