Νταλίκα έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό (φωτογραφίες)

Τον χάρο με τα μάτια του είδε ένας οδηγός νταλίκας στην εθνική οδό, όταν τα ξημερώματα της Πέμπτης, έπιασαν φωτιά οι πίσω ρόδες του οχήματός του, ενώ βρισκόταν εν κινήσει.

Σύμφωνα με το lamiareport, η νταλίκα βρισκόταν περίπου στο 189ο χλμ στο ρεύμα προς Αθήνα και ο οδηγός σταμάτησε στη ΛΕΑ και προσπάθησε να σταματήσει τη φωτιά ειδοποιώντας συγχρόνως την πυροσβεστική.

Στο σημείο έφτασαν πολύ γρήγορα πέντε οχήματα με 12 πυροσβέστες που κατέσβησαν την πυρκαγιά. Ευτυχώς στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, δεν υπήρχε φορτίο και οι φλόγες δεν μπόρεσαν να επεκταθούν προλαβαίνοντας να κάψουν μόνο μέρος του μουσαμά.