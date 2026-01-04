Νίκαια: Ένοπλος ληστής άδειασε το ταμείο και εξαφανίστηκε (Βίντεο)

Στιγμές τρόμου έζησαν υπάλληλοι ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, όταν άγνωστος δράστης εισέβαλε στο κατάστημα απειλώντας με όπλο.

Μόλις οι εργαζόμενες αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, έτρεξαν και κλείστηκαν στην τουαλέτα για να προστατευτούν.

Ο ληστής αφαίρεσε με ψυχραιμία το συρτάρι της ταμειακής μηχανής και τράπηκε σε φυγή, χωρίς να τραυματίσει τις υπαλλήλους.

«Μας πήρε το συρτάρι του ταμείου και ευτυχώς δεν πήρε ολόκληρη τη μηχανή, ώστε να μπορέσω να λειτουργήσω το κατάστημα την επόμενη ημέρα», δήλωσε ο ιδιοκτήτης.

Υπάλληλος του ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια περιέγραψε τις στιγμές πανικού που βίωσε: «Δεν φώναζε καν, ήταν εντελώς ατάραχος. Έσπρωξα τη συνάδελφό μου στο μπάνιο και κλειδωθήκαμε. Ακόμα φοβόμαστε».

Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης, το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο έχει γίνει στόχος ληστών συνολικά 18 φορές.