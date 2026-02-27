Νεότερα για τον 17χρονο στην Κόρινθο: Πήγε μαχαιρωμένος στο σπίτι – Τον βρήκε νεκρό στο κρεβάτι ο αδελφός του

Περιπλέκεται η υπόθεση θανάτου του 17χρονου αλβανικής καταγωγής στην Κόρινθο, που πέθανε σήμερα Παρασκευή 27/2, έχοντας δεχτεί μαχαιριά στον θώρακα, που τον τραυμάτισε στην καρδιά.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, ο 17χρονος μετά τη μαχαιριά που δέχτηκε, πήγε στο σπίτι του και ξάπλωσε, χωρίς να αναφέρει τίποτα στην οικογένειά του.

Το πρωί, τον βρήκε νεκρό στο κρεβάτι του ο αδελφός του, ο οποίος τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Εν τω μεταξύ, στο κέντρο υγείας Λουτρακίου σήμερα το πρωί μεταφέρθηκε και ένας 19χρονος Έλληνας τραυματισμένος, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε τραύμα στην κοιλιά.

Μάλιστα, ο νεαρός κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο νοσοκομείο “Σωτηρία” της Αθήνας για νοσηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο, ωστόσο οι γιατροί επιμένουν πως τα τραύματά του προκλήθηκαν από μαχαίρι. Τόσο ο ίδιος όσο και ο αδελφός του θύματος είναι “σφίγγες” στις ερωτήσεις των αστυνομικών.

Προς το παρόν είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως είχε προηγηθεί αιματηρή συμπλοκή μεταξύ των νεαρών.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα και διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες, προσπαθώντας μεταξύ άλλων να εντοπίσουν το σημείο, όπου φέρεται να έγινε το αιματηρό επεισόδιο.

Παράλληλα, αναμένεται να γίνει ιατροδικαστική εξέταση στο 17χρονο θύμα, ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου του.