Νέος Κόσμος: Δολοφονία και αυτοχειρία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για το θρίλερ με τις δύο σορούς σε διαμέρισμα

Το θρίλερ με τους θανάτους ενός άνδρα και μίας γυναίκας που εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο διαμέρισμά τους στον Νέο Κόσμο προσπαθούν να διαλευκάνουν οι Αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία γύρω από την περίεργη αυτή υπόθεση δείχνουν δολοφονία και αυτοχειρία. Ο 74χρονος άνδρας φαίνεται ότι σκότωσε τη γυναίκα και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ωστόσο, φαίνεται ότι ο θάνατος μεταξύ των δύο ατόμων έχει χρονική απόσταση, καθώς το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση σε σχέση με αυτό του άνδρα. Ο 74χρονος εντοπίστηκε με τραύμα στο κεφάλι, ενώ, η γυναίκα μπρούμητα στο κρεβάτι με τραύμα στο θώρακα, ωστόσο, λόγω του ότι βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη δεν ήταν δυνατή η αναγνώρισή της και δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της.

Δίπλα από τις σορούς εντοπίστηκε ένα κυνηγετικό όπλο και δύο κάλυκες.

Σύμφωνα με το Mega, οι γείτονες ειδοποίησαν τις αστυνομικές Αρχές λόγω της έντονης οσμής που έβγαινε από το διαμέρισμα.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ, προανάκριση για το περιστατικό διεξάγει η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

Eurokinissi