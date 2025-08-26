Νέο ωράριο στα σχολεία: Πότε θα σχολάνε οι μαθητές – Το καινοτόμο πρόγραμμα με τους «λαχανόκηπους»

Λίγες μέρες απομένουν μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία στις 11 Σεπτεμβρίου. Τα περισσότερα σχολεία διατηρούν το ίδιο ωράριο, εκτός από τα ολοήμερα Δημοτικά που φέτος θα έχουν πιο ευέλικτο πρόγραμμα αποχώρησης.

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ για το σχολικό έτος 2025-26, οι μαθητές του ολοήμερου μπορούν να φεύγουν σε τρία διαφορετικά χρονικά σημεία: στις 14:55 μετά την πρώτη ώρα της δεύτερης ζώνης, στις 15:50 μετά τη δεύτερη ώρα της ίδιας ζώνης, ή στις 17:30 με τη λήξη ολόκληρου του προγράμματος. Η αλλαγή αυτή διευκολύνει γονείς και μαθητές, ενώ διατηρεί το βασικό στόχο για ασφαλή και ποιοτική παραμονή στο σχολείο μετά το βασικό ωράριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, από τον Δεκέμβριο ξεκινά σε 4.384 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία η πρωτοβουλία «Λαχανόκηποι στα Σχολεία», που φέρνει τους μικρούς μαθητές σε επαφή με τη βιωματική μάθηση μέσω της καλλιέργειας λαχανικών και βοτάνων. Το πρόγραμμα εστιάζει στην οικολογική ευαισθητοποίηση, τη συνεργασία και την κριτική σκέψη, ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση και την υπευθυνότητα.

Οι σχολικοί λαχανόκηποι περιλαμβάνουν την εγκατάσταση παρτεριών, θερμοκηπίων και την παροχή εργαλείων και σπόρων, με τα παιδιά να αναλαμβάνουν την καθημερινή φροντίδα. Η δράση προωθεί επίσης την ομαδικότητα και τη συμπερίληψη, ενώ εκπαιδεύει τους μαθητές σε πρακτικές μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος.

Όλα τα απαραίτητα υλικά θα διανεμηθούν από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να έχουν ισότιμη πρόσβαση όλες οι σχολικές μονάδες.

Τέλος, η πρώτη «ανάσα» για τους μαθητές θα έρθει στις 26 Σεπτεμβρίου, με την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Την ημέρα αυτή, που πέφτει Παρασκευή, οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις χωρίς τσάντα, δημιουργώντας ένα τριήμερο ξεκούρασης. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική και η απουσία καταγράφεται κανονικά, με ιδιαίτερη προσοχή για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου ώστε να μη επηρεαστεί η φοίτησή τους.