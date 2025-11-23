Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων έξω από σχολείο – Συνελήφθησαν τρεις 16χρονοι, εντοπίστηκε μαχαίρι 14 εκατοστών στην τσάντα του ενός

Μία άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες έξω από σχολείο στο Νέο Ηράκλειο είχε ως δράστες, αλλά και ως θύματα, ανήλικα άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν την Παρασκευή (21.11), όταν έξω από σχολείο στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου μαθητές ήρθαν στα χέρια για ασήμαντη αφορμή. Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού ειδοποίησε τις Αρχές και μετά από λίγα λεπτά έφτασαν στο σημείο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ, ωστόσο, οι δράστες είχαν τραπεί σε φυγή.

Οι Αρχές αφού σάρωσαν τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής κατάφεραν να εντοπίσουν κάποιους από τους δράστες, ενώ, λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση τρεις 16χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές πρόκειται για άτομα που έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, ενώ, σε έλεγχο που έγινε στα προσωπικά τους αντικείμενα, εντοπίστηκε κι ένα πτυσσόμενο μαχαίρι 14 εκατοστών.