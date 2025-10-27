Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Οι εικόνες από το σημείο

Νεμέα: Φωτιά σε σπίτι ηλικιωμένης – Απομακρύνθηκε έγκαιρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 27/10 στη Νεμέα όταν ξέσπασε φωτιά σε σπίτι ηλικιωμένης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Korinthostv.gr η πυρκαγιά ξέσπασε από τηγάνι κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος και επεκτάθηκε στον απορροφητήρα, με αποτέλεσμα να γεμίσει ο χώρος καπνούς.

Η ηλικιωμένη γυναίκα απομακρύνθηκε έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία της, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν αυτή εξαπλωθεί.

