Νεμέα: Φωτιά σε σπίτι ηλικιωμένης – Απομακρύνθηκε έγκαιρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις
Οι εικόνες από το σημείο
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 27/10 στη Νεμέα όταν ξέσπασε φωτιά σε σπίτι ηλικιωμένης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Korinthostv.gr η πυρκαγιά ξέσπασε από τηγάνι κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος και επεκτάθηκε στον απορροφητήρα, με αποτέλεσμα να γεμίσει ο χώρος καπνούς.
Η ηλικιωμένη γυναίκα απομακρύνθηκε έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία της, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν αυτή εξαπλωθεί.
