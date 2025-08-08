Νεκρός 57χρονος τουρίστας στη Ζάκυνθο – Κατέρρευσε ενώ κολυμπούσε στον όρμο Ναυαγίου

Έχασε τη ζωή του ένας 57χρονος από την Πολωνία στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Ναυαγίου στη Ζάκυνθο. Ο άνδρας ήταν επιβάτης σε τουριστικό σκάφος και εκείνη την ώρα είχαν σταματήσει για να κολυμπήσουν στην παραλία.

Λουόμενοι του παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.ς

Ο Λιμενικός Σταθμός Αγίου Νικολάου Βολιμών διενεργεί προανάκριση.