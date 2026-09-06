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Νεκροί πιλότοι Phantom: Συλλυπητήριά από τον γ.γ. του ΝΑΤΟ και τους υπουργούς Άμυνας της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Κύπρου

Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ .

Νεκροί πιλότοι Phantom: Συλλυπητήριά από τον γ.γ. του ΝΑΤΟ και τους υπουργούς Άμυνας της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Κύπρου
Ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών, έχασαν τη ζωή τους κατά την πτώση του F-4E Phantom II στην Τανάγρα.
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ανέφερε ότι είχε επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ M. Rutte, την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας C. Vautrin, τον υπουργό Άμυνας της Πορτογαλίας N. Melo και τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Β. Πάλμα τονίζοντας ότι «εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις οικογένειες του Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια και του Σμηναγού (Ι) Δημήτριου Πέτρου, που έχασαν τη ζωή τους κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week».

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