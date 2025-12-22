Νεκρό βρέφος στην Αττική: «Δεν υπάρχει το σενάριο να ”καταπλακώθηκε” από εμάς» λέει η μητέρα του

Ανείπωτη τραγωδία βιώνει μια οικογένεια στην Αττική καθώς το 5 μηνών κοριτσάκι που κοιμόταν στο κρεβάτι των γονιών του μαζί με τον δίδυμο αδελφό του εντοπίστηκε νεκρό.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA η 19χρονη μητέρα του τόνισε πως και εκείνη και ο σύντροφός της είχαν πάρει όλα τα μέτρα προφύλαξης ώστε να μπορούν να κοιμούνται τα παιδιά μαζί τους στο κρεβάτι.

«Τα παιδιά μας τα λατρεύαμε και τα δύο. Ήμασταν διαρκώς από πάνω τους. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο παιδίατρος. Το παιδί γεννήθηκε πρόωρα. Στην αρχή δεν μας δώσανε ελπίδες ότι θα ζήσουν τα παιδιά.

Με τον σύζυγό μου έχουμε μεγάλο κρεβάτι για να μπορούν και τα δύο παιδιά να χωρέσουν ανάμεσά μας. Δεν είμαστε ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που βάλαμε τα παιδιά στο κρεβάτι μας. Έχουν την κούνια τους. Εκείνο το βράδυ όμως κλαίγανε πάρα πολύ και τα δύο. Ασταμάτητα.

Κλαίγανε πολύ και είχε πάει 3 η ώρα το πρωί. Όλο το βράδυ κλαίγανε. Κλαίγανε, όπως όλα τα μωρά κλαίνε σε αυτή την ηλικία. Αναγκαστήκαμε να τα βάλουμε μαζί μας στο κρεβάτι μαζί με τα ειδικά διαχωριστικά ενδιάμεσα, τις ”φωλιές” τους.

Η μικρή είχε την τάση να κοιμάται δεξιά και την προσέχαμε για αυτόν τον λόγο. Δεν υπάρχει για εμάς το σενάριο να ”καταπλακώθηκε” από εμάς» ανέφερε.

Γιαγιά του νεκρού βρέφους: «Αυτά τα παιδιά θα χωρίσουν»

Παράλληλα, η γιαγιά του νεκρού βρέφους τόνισε ότι «η λατρεία κάποια στιγμή γίνεται και πικρία. Γιατί; Αυτά τα παιδιά θα χωρίσουν. Δεν χαίρομαι. Θα χωρίσουν γιατί ο ένας ρίχνει ευθύνες στον άλλον».