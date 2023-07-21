Νέες αναζωπυρώσεις σε Μάνδρα και Ρόδο – Η εικόνα που παρουσιάζουν τα υπόλοιπα μέτωπα

Αναζωπύρωση της φωτιάς υπήρξε δυστυχώς το μεσημέρι της Παρασκευής (21/7) στη Μάνδρα, πράγμα το οποίο σήμανε και πάλι συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο σημείο επιχειρούν 3 ελικόπτερα, μεταξύ αυτών ένα Έρικσον και ένα Σινούκ, και ρίχνουν από αέρος ώστε να ελέγξουν το πύρινο μέτωπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την κατάσταση δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο σημείο. Η κινητοποίηση είναι μεγάλη, καθώς προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά με όλα τα μέσα. Εκτιμήσεις αξιωματούχων του σώματος κάνουν λόγο πως θα τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο.

Η εικόνα στη φωτιά της Ρόδου

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζουν να δίνουν για ακόμη μία ημέρα οι δασοπυροσβεστικές δυνάμεις στο νησί της Ρόδου, σε μία προσπάθεια να σβήσουν τις φωτιές που καίνε το νησί τέσσερις ημέρες.

Συγκεκριμένα, προσπάθειες καταβάλλονται από τα τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα που επιχειρούν στη φωτιά, να αντιμετωπιστούν οι τέσσερις τουλάχιστον αναζωπυρώσεις που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, αλλά και στο κύριο μέτωπο της φωτιάς από Απόλλωνα προς Λάερμα, το οποίο συνεχίζει να καίει ακάθεκτο.

Οι προσπάθειες αυτές ενισχύονται και από τις επίγειες δυνάμεις, δασοπυροσβέστες, εθελοντές, στρατό, αστυνομία κ.ά., ενώ από χθες (Πέμπτη 20/7) χειριστές οχημάτων βαρέου τύπου και χωματουργικών πραγματοποιούν διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε όλη τη περιοχή όπου πιθανολογείται ότι μπορεί να κατευθυνθεί η φωτιά.

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι συμμετέχοντες στην κατάσβεση της πυρκαγιάς καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επέλθει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δεδομένου των αντίξοων συνθηκών αλλά και του χρόνου (είμαστε στην τέταρτη ημέρα) που καίει η πυρκαγιά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Παναγία Σουμελά: Η απάντηση της Αθήνας στην Τουρκική πρόκληση – «Εξόχως δυσάρεστη εξέλιξη»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου υπέγραψε συμβόλαιο με τηλεοπτικό κανάλι (pic)