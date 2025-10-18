Νέα τροπή στην υπόθεση της χήρας υπουργού στο Κολωνάκι

Μια παλιά αλλά μυστηριώδης υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο, προκαλώντας νέα ερωτήματα και έρευνες.

Ο φάκελος για τον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, γνωστής ως «αρχόντισσα του Κολωνακίου», ανοίγει ξανά και περνά στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, καθώς πρόσφατα στοιχεία υποδεικνύουν ότι πίσω από την φαινομενικά «τυχαία» πυρκαγιά μπορεί να κρύβεται κάτι διαφορετικό.

Η χήρα του πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της στην οδό Λυκαβηττού τον Ιανουάριο του 2022. Αρχικά, οι εκτιμήσεις μιλούσαν για τυχαία φωτιά από αναμμένο τσιγάρο. Ωστόσο, τα ευρήματα στον χώρο και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων ανατρέπουν τα δεδομένα. Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, «η φωτιά μόνο τυχαία δεν ήταν…».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα anikolouli.gr, τα τοξικολογικά και ιατροδικαστικά ευρήματα κατέδειξαν ότι η άτυχη γυναίκα δεν εισέπνευσε καπνό κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων σημείωσε ότι το ποσοστό αιθάλης στο αίμα της, σύμφωνα με την εξέταση καρβοξυαιμοσφαιρίνης, ήταν μόλις 5%, κοντά στις φυσιολογικές τιμές, ενώ επίπεδα 20% προκαλούν συμπτώματα δηλητηρίασης και 50-60% οδηγούν σε θάνατο. Επομένως, η γυναίκα δεν ήταν ζωντανή για να εισπνεύσει καπνό.

Νέα δεδομένα από την αυτοψία και το πόρισμα της Πυροσβεστικής, που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, ενισχύουν τις υποψίες για εγκληματική ενέργεια. Τα ευρήματα «παραπέμπουν ξεκάθαρα σε εμπρησμό με τη χρήση εύφλεκτου υγρού». Όπως αναφέρθηκε, «κάποιος ή κάποιοι φαίνεται πως περιέλουσαν με αυτό την άτυχη γυναίκα, εμπότισαν τον καναπέ στον οποίο βρισκόταν και έβαλαν φωτιά…».

Αρχικά, η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως θανατηφόρο ατύχημα, όμως η Εισαγγελία Αθηνών προχώρησε σε αυτεπάγγελτη παρέμβαση.

Στο πλατό της εκπομπής, ο αντιστράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος και ειδικός πραγματογνώμονας Νικόλαος Διαμαντής τόνισε ότι πρόκειται «πιθανότατα για συγκάλυψη εμπρησμού». Όπως εξήγησε, «με βάση το φωτογραφικό υλικό και τα στοιχεία που παρουσίασε η εκπομπή, στο δωμάτιο όπου απανθρακώθηκε η γυναίκα αναπτύχθηκε έντονη φωτιά με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με τρόπο που μόνο με τη χρήση επιταχυντή (εύφλεκτου υγρού) θα μπορούσε να επιτευχθεί». Προσέθεσε δε ότι «αυτού του είδους η πυρκαγιά θα ήταν αδύνατο να προκληθεί από τσιγάρο».

Στην εκπομπή μίλησε και ο γιος της άτυχης 87χρονης, ζητώντας να ριχτεί άπλετο φως στις συνθήκες θανάτου της μητέρας του. Παρουσιάστηκαν επίσης μαρτυρίες κατοίκων για έντονους καβγάδες και φασαρίες στο διαμέρισμα πριν βρεθεί απανθρακωμένη. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ότι το πολυτελές διαμέρισμα, που πριν τον θάνατό της είχε βγει προς πώληση έναντι 750.000 ευρώ, εμφανίζεται τώρα σε μεσιτική ιστοσελίδα με ζητούμενη τιμή σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ.