Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο με παραβιάσεις και παραβάσεις από στρατιωτικό αεροσκάφος

Η Τουρκία επανήλθε με προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο, καθώς τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος ναυτικής επιτήρησης πραγματοποίησε τρεις παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, πάνω από το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αεροσκάφος του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού αναχαιτίστηκε άμεσα από δυνάμεις της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες εμπλοκής.