ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο με παραβιάσεις και παραβάσεις από στρατιωτικό αεροσκάφος

Τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής επιτήρησης προχώρησε σε τρεις παραβιάσεις

DEBATER NEWSROOM

Η Τουρκία επανήλθε με προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο, καθώς τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος ναυτικής επιτήρησης πραγματοποίησε τρεις παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, πάνω από το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Το αεροσκάφος του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού αναχαιτίστηκε άμεσα από δυνάμεις της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες εμπλοκής.

ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου – Δύο συλλήψεις

Εγκεφαλικά νεκρό είναι το τρίχρονο κοριτσάκι που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14.10) στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στη Ρόδο και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο του νησιού. Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, που επικαλείται δηλώσεις του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου, Μιχάλη Σοκορέλου, υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος. Παράλληλα, λίγο πριν τις 15:00 η αστυνομία συνέλαβε τον θείο […]

