Συνεχίζεται η επιχείρηση αποκόλλησης του πλοίου που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα Ευβοίας το απόγευμα της Τρίτης, με τους δύτες που βρέθηκαν στο σημείο να εντοπίζουν ρήγμα σχεδόν 20 μέτρων στα ύφαλά του.

Το πλοίο θα μείνει και τη νύχτα της Τετάρτης στο σημείο μέχρι να κατατεθεί ολοκληρωμένο σχέδιο και μελέτη για όλη τη διαδικασία αποκόλλησης και ρυμούλκησης.

Η ταλαιπωρία για πολλούς από τους επιβάτες συνεχίζεται, καθώς τα αυτοκίνητα βρίσκονται ακόμα πάνω στο πλοίο.

Ο 62χρονος καπετάνιος, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση μέχρι την Παρασκευή, φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα, προσθέτοντας ότι κόλλησαν τα πηδάλια.

Σύμφωνα ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, υψηλόβαθμο στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας αποκάλυψε: «Πρόκειται για καπετάνιο 62 ετών, που εκτελούσε 8 χρόνια το συγκεκριμένο δρομολόγιο και τα δύο τελευταία στο συγκεκριμένο καράβι.

Μετά το συμβάν ο καπετάνιος ήρθε σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ζητούσε συγγνώμη, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τα αίτια της προσάραξης, αποδίδοντάς την σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής. Στη γέφυρα βρίσκονταν ακόμα δύο άτομα, ο μηχανικός αριστερά του και ο ελεγκτής εισιτηρίων δεξιά του. Εκείνος κρατούσε το τιμόνι την ώρα της σύγκρουσης, ενώ για την καθυστέρηση ενημέρωσης για το συμβάν είπε πως σάστισε».

Η εταιρεία υποστήριξε πως έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης.

Τα επόμενα βήματα

Στο ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, σχετικά με τα επόμενα βήματα, το υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας ανέφερε ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία η διαδικασία απομάκρυνσης του πλοίου. Ένα ρυμουλκό βρίσκεται ακριβώς δίπλα του ώστε να το κρατάει στη θέση του λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Ακόμα, πρόσθεσε ότι αναμένεται ειδική ομάδα δέκα ατόμων, οι οποίοι θα επισκευάσουν το ρήγμα, ενώ, όπως τόνισε, αύριο το πρωί το ρυμουλκό θα τραβήξει το φέρι, το οποίο θα μετακινηθεί στο λιμάνι, προκειμένου να βγάλουν οι οδηγοί τα οχήματά τους, ενώ στη συνέχεια θα πλεύσει προς Πειραιά για έλεγχο αξιοπλοΐας.