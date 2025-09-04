Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μουρτζούκου: Ο μικρός Παναγιωτάκης πέθανε από ασφυξία

Το τελικό ιατροδικαστικό πόρισμα ανατρέπει την αρχική εκτίμηση για τα αίτια θανάτου του παιδιού

Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μουρτζούκου: Ο μικρός Παναγιωτάκης πέθανε από ασφυξία
Νέα ιατροδικαστικά στοιχεία ανατρέπουν την προηγούμενη εκτίμηση για την αιτία θανάτου του Παναγιωτάκη, ενός από τα πέντε νεκρά παιδιά στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, η επανεξέταση των ιατροδικαστικών εξετάσεων και η ιστοπαθολογική μελέτη από τον παθολογοανατόμο Θεσσαλονίκης, κ. Ανεστάκη, κατέληξε στο τελικό πόρισμα που δείχνει ότι ο μικρός Παναγιωτάκης υπέστη ασφυκτικό θάνατο.

Τα προηγούμενα στοιχεία, που εκτιμούσαν ότι ο θάνατος οφειλόταν σε υποξεία παθολογικά αίτια, δεν ισχύουν πλέον.

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου είχε ομολογήσει τη δολοφονία τεσσάρων από τα πέντε παιδιά, ενώ συνέχιζε να υποστηρίζει ότι ο θάνατος του Παναγιωτάκη οφειλόταν σε φυσικά αίτια.

