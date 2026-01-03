Νέα προκλητικά βίντεο 21χρονου στο TikTok: Χλευάζει άτομα με αναπηρία και πιέζει ανήλικο για συνάντηση

Σε νέες προκλητικές αναρτήσεις προχώρησε ο 21χρονος ο οποίος μέσα από το TikTok εξαπέλυε χυδαίους χαρακτηρισμούς κατά των ατόμων με αναπηρία, φτάνοντας σε σημείο να αμφισβητεί μέχρι και το δικαίωμα τους στη ζωή.

Ο 21χρονος σε πρόσφατο του βίντεο φαίνεται να χορεύει, προχωρώντας σε ειρωνικά και απαξιωτικά σχόλια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε άλλο του βίντεο, βρίζει ευθέως ο ζευγάρι το οποίο βρέθηκε στην εκπομπή Αποκαλύψεις ώστε να μιλήσει δημόσια για τη στοχοποίηση και τις επιθέσεις που έχει δεχτεί από τον ίδιο: «Αυτά τα κωλοδίποδα, τα τέρατα, οι υπάνθρωποι που με λέγανε υπάνθρωπο και με ανάγκασαν με τον κωλο Κουσουλό, τον που…, την που.. τη Ζήνα, να είμαι εδώ στα κρύα, να μην κάνω Χριστούγεννα με τους γονείς μου και τη γιαγιά μου, να ανακρίνουν τη μάνα μου για να βρούνε πού είμαι».

Με λόγο ακραία υβριστικό και απάνθρωπο, εξαπολύει νέες επιθέσεις, προσβάλλει, βρίζει, απειλεί και επιχειρεί να παρουσιαστεί ως θύμα, στρέφοντας τα βέλη του και κατά δημοσιογράφων.

«Με διώξανε από την πατρίδα μου γιατί θέλουν να γα@@νε, δεν μπορούνε να σηκωθούνε να χέσου@@ και το παίζουν φυσιολογικοί και κωμικοί σάτιροι αλλά να ξέρετε ο τροχός γυρίζει και θα το βρείτε από τον Θεό και τη δικαιοσύνη»

Σημειώνεται ότι ο ίδιος στο παρελθόν έχει εμφανιστεί σε βίντεο και να χαιρετάει ναζιστικά, αναπαράγοντας αντιλήψεις περί «καθαρότητας της φυλής». Επίσης έχει καταγγελθεί για ακραία σεξουαλική διαδικτυακή επικοινωνία και συμπεριφορά με ανήλικο, παρόλο που γνώριζε την ηλικία του.

«Σε παρακαλώ, γίνε ο γατούλης μου»

21χρονος: Σε παρακαλώ, γίνε ο γατούλης μου.

15χρονος: Καλά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

21χρονος: Θα με κάνεις αγκαλίτσες;

15χρονος: Από κοντά, συγγνώμη, δεν μπορώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

21χρονος: Πότε θες να συναντηθούμε;

15χρονος: Δεν νομίζω να με αφήσουν οι γονείς μου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

21χρονος: Έλα ρε, πες ότι πας για καφέ με έναν φίλο.

15χρονος: Και αν το μάθουν;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

21χρονος: Δεν πειράζει να έχεις φίλους φοιτητές.

«Μπορώ να δω την φατσούλα σου;»

Ο 21χρονος σε άλλο διάλογο πιέζει τον ανήλικο συνομιλητή του να δείξει το πρόσωπο του.

21χρονος: Μπορώ να δω τη φατσούλα σου;

15χρονος: Ντρέπομαι.

21χρονος: Έλα ρε, εμένα ντρέπεσαι; Δείξε μου να σε δω.

15χρονος: Είσαι μεγαλύτερος δεν μπορώ.

21χρονος: Ε, και τι έγινε; Δεν θες έναν μπαμπάκα;

Δημογλίδου: «Είναι σχιζοφρενής»

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου σχετικά με τον 21χρονο ανέφερε ότι: «έχει ταυτοποιηθεί από τη πρώτη ανάρτηση αυτός … Ξάνθη μένει Κομοτηνή σπουδάζει τώρα είναι Βουλγαρία, είναι η μάνα του βουλγαρα … επίσης είναι σχιζοφρενής έχει νοσηλευτεί…. Έχουνε ενημερώσει κατά τόπους διευθύνσεις Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στην Βουλγαρία».