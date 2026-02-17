Νέα Μάκρη: Φωτιά σε κατάστημα εστίασης στο Ζούμπερι – Καταστράφηκε ολοσχερώς

Φωτιά σε χώρο εστίασης ξέσπασε λίγο μετά τις 4:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, 17 Φεβρουαρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στη συμβολή των οδών Αεροπορίας και Μιαούλη, στο Ζούμπερι της Νέα Μάκρη.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα, δίνοντας μάχη με τις φλόγες για αρκετή ώρα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο καταστήματος σε περιοχή του δήμου Νέας Μάκρης Αττικής. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 17, 2026

Σύμφωνα με το irafina, η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στην επιχείρηση, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.