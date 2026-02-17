Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Νέα Μάκρη: Φωτιά σε κατάστημα εστίασης στο Ζούμπερι – Καταστράφηκε ολοσχερώς

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς

Νέα Μάκρη: Φωτιά σε κατάστημα εστίασης στο Ζούμπερι – Καταστράφηκε ολοσχερώς
Χρήστος Παπαδόπουλος

Φωτιά σε χώρο εστίασης ξέσπασε λίγο μετά τις 4:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, 17 Φεβρουαρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στη συμβολή των οδών Αεροπορίας και Μιαούλη, στο Ζούμπερι της Νέα Μάκρη.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα, δίνοντας μάχη με τις φλόγες για αρκετή ώρα.

Σύμφωνα με το irafina, η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στην επιχείρηση, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

