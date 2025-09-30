Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη: Πού θα έχουμε βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους

Νέα κακοκαιρία αναμένεται να “επισκεφθεί” την χώρα μας την Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους να κάνουν την εμφάνισή τους.

Σε ανάρτησή του για τη νέα κακοκαιρία ο Γιάννης Καλλιάνος σημειώνει: «Μετά από αρκετό καιρό, ήρθε η ώρα να μας επισκεφτεί ένα καλά οργανωμένο σύστημα το οποίο θα μας επηρεάσει το διήμερο της προσεχούς Πέμπτης και Παρασκευής».

«Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας θα είναι οι βροχές σχεδόν Πανελλαδικής εμβέλειας, οι ισχυρές καταιγίδες, οι ισχυροί άνεμοι στα πελάγη, η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια αλλά και τα χιόνια στα ορεινά κυρίως της Βορειοδυτικής χώρας, ενώ συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία θα χιονίσει ακόμα και πάνω περίπου από τα 700-800 μέτρα (ενδεικτικά) μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και προς το ξημέρωμα της Παρασκευής» σημειώνει.

«Από αργά το βράδυ της Τετάρτης και μέσα στη νύχτα προς το ξημέρωμα της Πέμπτης θα αρχίσουν να εκδηλώνονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο και στα Δυτικά ηπειρωτικά ενώ μέχρι το πέρας της Πέμπτης τα φαινόμενα θα έχουν επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας. Την Παρασκευή το πρωί τα ισχυρά φαινόμενα θα απασχολούν κυρίως το ανατολικό τμήμα του Αιγαίου ενώ ταυτόχρονα θα βρέχει στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πιο ήπιες όμως εντάσεις. Σταδιακά μέχρι το πέρας της Παρασκευής φαίνεται ότι το σύστημα αυτό θα παύει να μας επηρεάζει και θα μείνουν απλά κάποιες λίγες τοπικές βροχές το Σάββατο» προσθέτει.

Μάλιστα στην ίδια ανάρτηση αναφέρει πως: «Τα πιο ισχυρά φαινόμενα φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν στα Δυτικά, στα Βόρεια και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (περίπου το πρωί της Παρασκευής εκεί). Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και σε άλλες πιο κεντρικές περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα στην Αττική που φαίνεται ότι μέσα στην Πέμπτη θα επηρεαστεί και αυτή από το σύστημα αυτό με βροχές και πιθανές καταιγίδες».

Στη συνέχεια μιλά για την άσκοπη χρήση του 112: «Υπάρχουν ραντάρ που αποτυπώνουν ξεκάθαρα την κίνηση ενός πυρήνα καταιγίδων, μιας γραμμής λαίλαπας ή ακόμα και την ένταση των φαινομένων ακόμη και σε πολύ τοπικό επίπεδο. Καλό θα ήταν επομένως, για να μην συμβεί αυτό που έγινε άσκοπα στη Δυτική Ελλάδα πριν από 2-3 μέρες, η χρήση του 112 να μην γίνεται μόνο και μόνο επειδή κάποια μοντέλα δίνουν σε προγνωστικό επίπεδο πολλά χιλιοστά βροχής σε συγκεκριμένες περιοχές αλλά να δοθεί προσοχή στις περιοχές που πλησιάζουν τα έντονα φαινόμενα.

Δηλαδή, ο συνδυασμός των προγνωστικών μοντέλων, ο τύπους του καιρού, η θέση του χαμηλού, η κίνηση των πυρήνων καταιγίδων και των βροχοπτώσεων αλλά και η εμπειρία των προγνωστών είναι ικανά για να γίνεται πιο σωστά η χρήση του 112».

«Οι άνεμοι στα πελάγη κατά τη διάρκεια του διημέρου Πέμπτης και Παρασκευής θα πνέουν ισχυροί με εντάσεις που θα αγγίζουν τα 7-8 μποφόρ (ειδικά την Πέμπτη). Πιθανή απότομη ενίσχυση των ανέμων ίσως υπάρξει και στην περίπτωση απότομης έναρξης μιας καταιγίδας» σημειώνει.

Καταλήγει λέγοντας πως: «Πάντως η κακοκαιρία αυτή είναι μια τυπική κακοκαιρία της εποχής που κάθε χρόνο βιώνουμε, πολλές φορές. Όμως χρειάζεται μια προσοχή όταν δούμε ότι στην περιοχή μας ξεκινούν έντονα φαινόμενα».