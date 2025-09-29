Ισπανία: Σφοδρές καταιγίδες «χτυπούν» τη Βαλένθια – Σε κόκκινο συναγερμό η περιοχή (Βίντεο)

Η περιφέρεια της Βαλένθια και άλλες περιοχές στην ανατολική Ισπανία παραμένουν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό, μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς, ωστόσο, να προκληθούν πολύ σοβαρές ζημιές, 11 μήνες μετά τις φονικές πλημμύρες του Οκτωβρίου του 2024.

«Ευτυχώς, δεν υπήρξαν πολλά συμβάντα κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε στον ισπανικό Τύπο ο υπεύθυνος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της αυτόνομης περιφέρειας της Βαλένθια, Χουάν Κάρλος Βαλδεράμα, ο οποίος εκτιμά, εντούτοις, πως η κατάσταση παραμένει «ασταθής και κάπως αβέβαιη».

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας (AEMET) διατήρησε σε ισχύ τον κόκκινο συναγερμό στις ακτές τις επαρχίας της Βαλένθια, όμως μείωσε το επίπεδο συναγερμού σε πορτοκαλί στις νότιες ακτές της Καταλονίας και το βόρειο τμήμα της κοινότητας της Βαλένθια.

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και την υπερχείλιση ενός ρεύματος στην Αλδάια, μία από τις κοινότητες που επλήγησαν περισσότερο από τις τραγικές πλημμύρες που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσοτέρων από 230 ανθρώπων την 29η Οκτωβρίου του περασμένου χρόνου, πριν από ακριβώς 11 μήνες, στην ίδια περιοχή. Όμως, δεν υπήρξαν θύματα ούτε τραυματισμοί αυτήν τη φορά.

Severe flooding now impacting Valencia, Spain.



There is still a lot more rain to come.



pic.twitter.com/MPlrY8Yub5— Met4Cast 🍂 (@Met4CastUK) September 29, 2025

Οι βροχές είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις στις συγκοινωνίες, ιδίως τις σιδηροδρομικές, ενώ περισσότεροι από μισό εκατομμύριο μαθητές σε 243 δήμους δεν πήγαν σχολείο.

Η δημοτική αρχή της Βαλένθια αποφάσισε να μην ανοίξει τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Οι βιβλιοθήκες, τα πάρκα, οι κήποι και τα κοιμητήρια παρέμειναν επίσης κλειστά.

Storm Gabrielle brings torrential rain and flooding to Valencia, Catalonia and Aragon regions in Spain🇪🇸



Authorities issue red alerts and urge residents to avoid travel as transport and schools are disrupted pic.twitter.com/vT5cJLx7yb— Mayazia (@Mayazia192554) September 29, 2025

«Υπήρξε κάποιος πανικός εξαιτίας όσων συνέβησαν, οι πολίτες φοβούνται πολύ», εξήγησε στο AFPTV ο Χοσέ Λουίς Ρουίθ, ένας 64χρονος συνταξιούχος, από την Αλδάια.

«Όλοι απομάκρυναν τα αυτοκίνητά τους από την περιοχή, ασφαλίσαμε τις πόρτες και δεν κοιμηθήκαμε σχεδόν καθόλου τη νύχτα», συνέχισε ο ίδιος.

🔴⛈️AVISOS ROJOS | Lluvias torrenciales.

¡Peligro extraordinario! ¡Precaución!



➡️ Vigentes en Tarragona y Castellón hasta el mediodía (12:00 h) del lunes.

➡️ En la provincia de Valencia en vigor hasta la medianoche (0:00 h) del lunes al martes.



➡️ Atención a las inundaciones. pic.twitter.com/qkScE1jmMH

Χθες, η Aemet έθεσε σε κόκκινο συναγερμό ορισμένα τμήματα των επαρχιών Ταραγόνα, Καστεγιόν και Βαλένθια, κάνοντας λόγο ακόμα και για ένα «πολύ μεγάλο κίνδυνο» πλημμυρών.

Almost a year after deadly floods, Spain’s Valencia region is hit by torrential rain again.

Storm Gabrielle triggers red alerts as streets flood and public spaces shut down. https://t.co/FwvR4leBmY

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν επίσης πολύ νωρίς ένα μήνυμα από την πολιτική προστασία στο κινητό τους τηλέφωνο, με το οποίο οι αρχές τους ζητούσαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ πριν από έναν χρόνο, ένα ανάλογο μήνυμα είχε σταλεί πολύ αργά.