Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη με μεγάλο όγκο νερού και πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Το φθινόπωρο φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει, με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, που καταφθάνει από την Ιταλία, να πλήττει τη χώρα μας από την Πέμπτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο μετεωρολόγος του OPEN επισημαίνει ότι το βαρομετρικό χαμηλό σε συνδυασμό με υψηλές πιέσεις σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη, κατεβάζει πιο ψυχρή μάζα που θα επιδράσει με τα θερμά νερά της Μεσογείου για να σχηματίσει μια νέα κακοκαιρία που θα απασχολήσει από την Πέμπτη και μετά.

«Η νέα κακοκαιρία θα δώσει μεγάλο όγκο νερού και θα απασχολήσει πολύ περισσότερες ημέρες αλλά και πολύ περισσότερες περιοχές της χώρας» σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

Ο ίδιος προσθέτει: «Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε ένα άκρως φθινοπωρινό σκηνικό με κρύο και βροχές ειδικά προς την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα».

O καιρός σήμερα

Άστατος καιρός αναμένεται σήμερα στην Κεντρική, Δυτική και Νότια Ελλάδα. Οι συννεφιές θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα θα σημειώνονται βροχές, και σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές ακόμη και πρόσκαιρες καταιγίδες. Καλύτερες οι καιρικές συνθήκες από τη Θεσσαλία και βορειότερα. Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν σήμερα και αύριο ενώ την Πέμπτη θα στραφούν σε νοτιάδες. Η θερμοκρασία έχει πέσει σε ολόκληρη τη χώρα ενώ τις επόμενες ημέρες θα πέσει ακόμα περισσότερο και το Σαββατοκύριακο θα κάνει έντονο κρύο κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Στην Αττική θα έχουμε κάποιες βροχές χωρίς όμως να περιμένουμε κάτι το έντονο, θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Οι άνεμοι ασθενείς και ο υδράργυρο μέχρι 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη συννεφιές θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια, δεν αποκλείεται να δούμε λίγες βροχές σε παραθαλάσσιες περιοχές, οι άνεμοι δεν προβληματίζουν και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23-24 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-09-2025

Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-10-2025

Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το αργά το βράδυ είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-10-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που βαθμιαία θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές πλην του νοτιοανατολικού Αιγαίου, θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που μετά το μεσημέρι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-10-2025