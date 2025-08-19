Νέα Χαλκηδόνα: Εξετράπη πυροσβεστικό όχημα – Ένας τραυματίας

Διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίων Αναργύρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Νέα Φιλαδέλφεια προς Αθήνα, στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας, καθώς πυροσβεστικό όχημα εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα της πυροσβεστικής, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέφυγε της πορείας του και «καρφώθηκε» σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας από τους πυροσβέστες.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.