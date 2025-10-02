Ναύπακτος: Δέντρο χτυπήθηκε από κεραυνό και πήρε φωτιά (Βίντεο)
Σήμανε συναγερμός
Τρόμος επικράτησε στη Ναύπακτο το απόγευμα της Πέμπτης 2/10 όταν κεραυνός έπεσε πάνω σε δέντρο, το οποίο πήρε φωτιά.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το sinidisi.gr στο Γρίμποβο ο κεραυνός χτύπησε το δέντρο με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου για την απομάκρυνσή του και την αποκατάσταση της ασφάλειας στο σημείο.
