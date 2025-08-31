Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο Τούρκος δραπέτης βουτάει στην θάλασσα

Ο Τούρκος δραπέτης που είχε συλληφθεί για διακίνηση μεταναστών και πήδηξε στην θάλασσα σε δρομολόγιο για Μυτιλήνη παραμένει άφαντος.

Ο Τούρκος διακινητής κατάφερε να ξεφύγει από την επιτήρηση τεσσάρων αστυνομικών και να βουτήξει στο νερό, με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη του για ώρες. Υπό κράτηση βρίσκονται και οι τέσσερις ειδική φρουροί από τους οποίους ξέφυγε ο δραπέτης κάνοντας μία πρωτοφανή απόδραση εν μέσω του πελάγους. Πρόκειται για τρεις ειδικούς φρουρούς και έναν υπαρχιφύλακα.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, σε εξέλιξη βρίσκεται και εσωτερική έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. με καταθέσεις προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ο κρατούμενος κατάφερε να τους διαφύγει

Σε βίντεο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1 από τη στιγμή της πτώσης του στη θάλασσα υπήρχαν επιβάτες στο πλοίο που τον παρακολουθούσαν, κατέγραφαν βίντεο και φώτιζαν με προβολέα το σημείο για να μην τον χάσουν, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον εντοπίσουν στη συνέχεια.

Το χρονικό της απόδρασης

Σημειώνεται πως ο κρατούμενος κοιμόταν στο πάτωμα του πλοίου, φρουρούμενος από τέσσερις αστυνομικούς και με χειροπέδες. Ο Τούρκος σηκώθηκε, έτρεξε και αιφνιδίασε τους συνοδούς του, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να τον συγκρατήσουν. Την κρίσιμη στιγμή, πολίτης που βρισκόταν στο πλοίο άνοιξε την πόρτα προς το κατάστρωμα, γεγονός που επέτρεψε στον κρατούμενο να φτάσει ως εκεί και να πέσει στη θάλασσα.

Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος και μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό. Η μεταγωγή του πραγματοποιούνταν ώστε να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής στη Μυτιλήνη.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα τον πλοίαρχο, ο οποίος σταμάτησε τις μηχανές του πλοίου και ξεκίνησε διαδικασίες αναζήτησης. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν σκάφη του Λιμενικού Σώματος.