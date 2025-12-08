Μυτιλήνη: Αγρότες εμπόδισαν τους επιβάτες του πλοίου «Διαγόρας» να ταξιδέψουν – Αναχώρησε άδειο (Βίντεο)

Σκληραίνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες με αποκλεισμούς των εθνικών οδών, ενώ, παράλληλα ετοιμάζουν μπλόκα στους παραδρόμους και τα λιμάνια.

Μάλιστα, το απόγευμα της Δευτέρας (08.12) οι αγρότες εμπόδισαν τους επιβάτες του πλοίου «Διαγόρας» στη Μυτιλήνη να επιβαστούν για το προγραμματισμένο δρομολόγιο Μυτιλήνη – Χίος – Πειραιάς.

Έτσι λίγο μετά τις 18.00 το πλοίο αναχώρησε άδειο.

Δείτε εικόνα από το σημείο: