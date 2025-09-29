Μυστήριο με γυναίκα που εμφανίστηκε ως κόρη του Μπισμπίκη μετά το τροχαίο (βίντεο)

Νέες αποκαλύψεις γύρω από το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη φέρνουν στο φως αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά των εμπλεκομένων μετά το ατύχημα στη Φιλοθέη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, μια γυναίκα εμφανίστηκε στο σπίτι του ηθοποιού μία μέρα μετά το περιστατικό, όταν αστυνομικοί τον αναζητούσαν. Η ίδια υποστήριξε πως είναι κόρη του Μπισμπίκη και προσπάθησε να τηλεφωνήσει στον ηθοποιό μπροστά στους αστυνομικούς για να τους ενημερώσει ότι τον ψάχνουν. Ωστόσο, η ιστορία φαίνεται αμφιλεγόμενη, καθώς ο ηθοποιός δεν έχει κόρη, παρά μόνο έναν ανήλικο γιο. Η ταυτότητα της γυναίκας παραμένει άγνωστη.

Παράλληλα, λίγες ώρες μετά το τροχαίο, ο Βασίλης Μπισμπίκης οδήγησε το αγροτικό του όχημα χωρίς πίσω πινακίδα, η οποία για αδιευκρίνιστους λόγους έλειπε από το όχημα, προσθέτοντας νέο μυστήριο στην υπόθεση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι το θηριώδες Ford Raptor, που οδηγούσε ο Βασίλης Μπισμπίκης παρέσυρε στο πέρασμά του αρκετά σταθμευμένα οχήματα και χτύπησε σε μαντρότοιχο και σε γκαραζόπορτα, με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Στη συνέχεια, εγκατέλειψε το μεγάλο αγροτικό όχημα λίγα μέτρα μακριά από το σημείο, όπου προσέκρουσε, κι έφυγε απλο το σημείο.

Η Αστυνομία, ύστερα από καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής, κινητοποιήθηκε άμεσα και εξετάζοντας βιντεοληπτικό υλικό εντόπισε πως οδηγός του οχήματος ήταν ο γνωστός ηθοποιός, τον οποίο και αναζήτησε.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν εντοπίστηκε στο σπίτι του, ούτε στο θέατρο, αλλά εμφανίστηκε αυτοβούλως αργότερα ο ίδιος στο Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, όπου και κρατήθηκε τη νύχτα της Κυριακής.









