Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για την άγρια δολοφονία της Καρολάιν

Ακόμη μία απίστευτη τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στα Γλυκά Νερά.

Όπως μεταδίδει το ANT1, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της Καρολάιν και νέα δίκη καθώς αυτός και ο δικηγόρος του θεωρούν πως δεν ήταν δίκαιη η δίκη που τελέστηκε και καταδικάστηκε σε ισόβια.

Πιο συγκεκριμένα, ο συζυγοκτόνος, τέσσερα χρόνια μετά την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη θέλει να «σπάσει» τα ισόβια και να αφεθεί ελεύθερος.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος έχει το δικαίωμα για αίτημα αναίρεσης, ενώ το «χαρτί» που θα παίξει η πλευρά του συζυγοκτόνου είναι το τι προηγήθηκε πριν διαπράξει το έγκλημα

Σημειώνεται πως η κόρη τους, η μικρή Λυδία, ζει στις Φιλιππίνες χωρίς να γνωρίζει τις τραγικές λεπτομέρειες για το πώς έχασε τη μητέρα της.

Πατέρας Καρολάιν: “Η Λυδία ξέρει ότι η μητέρα της πέθανε, αλλά δεν της έχουμε πει πώς”

Πρόσφατα, σε δηλώσεις του στην εκπομπή “Super Κατερίνα” στον Alpha, ο πατέρας της Καρολάιν, Ντέιβιντ Κράουτς, αναφέρθηκε στη ζωή της εγγονής του, την οποία τώρα προσέχει η γιαγιά της.

Όπως αποκάλυψε, το κοριτσάκι γνωρίζει πως γεννήθηκε στην Ελλάδα και πως η μητέρα της έχει πεθάνει, ωστόσο δεν γνωρίζει τη σκότωσε ο πατέρας της.

Επίσης, μίλησε και για το ότι κάθε χρόνο στα γενέθλια της Καρολάιν πηγαίνουν στο μνήμα και της σβήνουν τούρτα.

“Είπαμε στη Λυδία, την κόρη της Καρολάιν ότι η μητέρα της πέθανε, αλλά δεν της έχουμε πει πώς πέθανε. Αυτό είναι κάτι για το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα εξάχρονο παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του” είπε ο κ. Κράουτς.

“Εξακολουθούμε να γιορτάζουμε τα γενέθλιά της Καρολάιν με μια μικρή συγκέντρωση με τις φίλες της Λυδίας και μια τούρτα που γράφει πάνω ”Χρόνια πολλά Μαμά”. Επίσης κάνουμε και ένα μνημόσυνο στην επέτειο του θανάτου της εκεί όπου είναι θαμμένη η αγαπημένη μας Καρολάιν. Δεν πρέπει να αφήσω τη μνήμη της Καρολάιν να σβήσει. Την αγαπούσα πάρα πολύ” ανέφερε σε άλλο σημείο.

Σχετικά με το πώς είναι η ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες, ο παππούς της δήλωσε: “Είναι ειδυλλιακή. Η Λυδίας είναι απλώς ένα χαρούμενο πεντάχρονο παιδί του οποίου οι μόνες έγνοιες, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι η φροντίδα του αρκουδιού της, οι φίλοι της στο παιχνίδι, το σχολείο και τι θα φάει για βραδινό απόψε. Στις Φιλιππίνες δεν είναι ασυνήθιστο ένα παιδί να μεγαλώνει με τους παππούδες του, αφού πολλοί γονείς φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν πιο καλοπληρωμένη δουλειά”.

Σε ερώτηση εάν η μικρή κάποια στιγμή θα έρθει στην Ελλάδα σημείωσε πως “δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για να έρθει η Λυδία στην Ελλάδα. Ίσως όταν μεγαλώσει και μπορέσει να πληρώσει μόνη της το εισιτήριο να έρθει τη χώρα όπου γεννήθηκε. Θα είναι δική της απόφαση”.

Τέλος, απάντησε για το εάν η μικρή Λυδία έχει επαφή με τους γονείς του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου και είπε: “Όχι, καμία απολύτως”.