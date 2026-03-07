Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Μηχανική βλάβη σε πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο – Ταλαιπωρία για 140 επιβάτες

Στην περιοχή επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες

Μηχανική βλάβη σε πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο – Ταλαιπωρία για 140 επιβάτες
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο Mare di Levante, ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Κυλλήνη προς τη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλοίο επέβαιναν 140 επιβάτες, 30 επιβατικά αυτοκίνητα, 32 φορτηγά, δύο δίκυκλα καθώς και 48 μέλη του πληρώματος.

Παρά τη βλάβη, το πλοίο συνεχίζει κανονικά την πορεία του προς το λιμάνι της Ζακύνθου, χωρίς να έχει ζητηθεί συνδρομή από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι ευνοϊκές.

