Μετρό: Κλείνει στις 14:00 ο σταθμός «Σύνταγμα» λόγω συλλαλητηρίου

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» σήμερα, Σάββατο (28/03), κατεβάζει ρολά το μεσημέρι, λόγω αντιρατσιστικού – αντιπολεμικού συλλαλητηρίου.

Σε ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 14:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συρμοί θα περνούν από αυτόν χωρίς όμως να κάνουν στάση.

«Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 28/03 στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση», αναφέρει συγκεκριμένα η ΣΤΑΣΥ.