Μέθανα: Διέγνωσαν ίλιγγο σε ασθενή με διπλό εγκεφαλικό – «Τον πέταξαν σαν σκουπίδι»

Μία νέα σοβαρή καταγγελία έφτασε στο Υπουργείο Υγείας που κάνει λόγο για λάθος διάγνωση σε άτομο με αναπηρία.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή του ΣΚΑΪ «Live you», κάτοικος από την Τροιζηνία Μεθάνων καταγγέλλει υποστελέχωση του κέντρου υγείας, κακή συμπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού και σημαντικές δυσλειτουργίες. Σύμφωνα με την καταγγελία ένας νεαρός με αναπηρία, ενώ είχε υποστεί διπλό εγκεφαλικό, διαγνώστηκε με ίλιγγο από το κέντρο υγείας Γαλατά, πριν από περίπου ένα μήνα.

Ακόμα πιο εξοργιστικό είναι ότι οι γιατροί του χορήγησαν ένα ηρεμιστικό χάπι και στη συνέχεια τον παρότρυναν να πάει στο Άργος.

Η αδερφή του νεαρού άνδρα μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι: «Ζήτησε βοήθεια. Τον έδιωξαν χωρίς παρακολούθηση. Τους είπα να τον κρατήσουν μέχρι να έρθω για να τον πάω σε νοσοκομείο και γιατρός απάντησε ότι δεν χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο αλλά σε ιδιωτικό γιατρό».

Στη συνέχεια η γυναίκα κατήγγειλε ότι δεν κράτησαν τον αδερφό της για παρακολούθηση και ήθελαν να του χορηγήσουν μία ηρεμιστική ένεση και να τον στείλουν μόνο του στο Άργος ή το Ναύπλιο. «Υπήρχαν ασθενοφόρα στο κέντρο υγείας του Γαλατά και τον Φάνη τον πέταξαν σαν σκουπίδι», εξομολογήθηκε, ξεσπώντας σε κλάματα.

Ο νεαρός άνδρας νοσηλεύτηκε στο Θριάσιο που διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το σπίτι της αδερφής του σε λιπόθυμη κατάσταση και διαπιστώθηκε ότι είχε πάθει διπλό εγκεφαλικό.