Meteo: Οι περιοχές που «βούλιαξαν» από την κακοκαιρία – «Έσπασε» το ρεκόρ βροχής στην Αττική

Ιδιαίτερα υψηλά ημερήσια ύψη βροχής και θυελλώδεις ανέμους προκάλεσε η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τριήμερο 20–22 Ιανουαρίου 2026, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο των ακραίων φαινομένων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / METEO, το καιρικό σύστημα ταξινομήθηκε στην ανώτατη κατηγορία επικινδυνότητας (RPI – Κατηγορία 5), με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών να καταρρίπτουν πολυετή ρεκόρ βροχόπτωσης και ριπών ανέμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επισημαίνει το METEO/ΕΑΑ, σε αρκετές περιοχές της Αττικής τα ύψη βροχής που σημειώθηκαν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 ήταν τα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί από την έναρξη λειτουργίας των αντίστοιχων σταθμών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του μετεωρολογικού σταθμού στου Παπάγου, όπου καταγράφηκαν 175 χιλιοστά βροχής μέσα σε ένα 24ωρο, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ των 128 χιλιοστών.

Αντίστοιχα, στο Μαρκόπουλο σημειώθηκαν 134 χιλιοστά βροχής, υπερβαίνοντας το προηγούμενο μέγιστο των 90 χιλιοστών που είχε καταγραφεί κατά την κακοκαιρία «Daniel» τον Σεπτέμβριο του 2023. Στη Βάρη, η ημερήσια βροχόπτωση έφτασε τα 132 χιλιοστά, επίσης υψηλότερη από κάθε προηγούμενη καταγραφή.

Αναλυτικά, τα μεγαλύτερα ημερήσια ύψη βροχής στην Αττική στις 21/01/2026 ήταν:

Παπάγου: 175 mm (λειτουργία σταθμού από 01/2017)

Χαλάνδρι: 149 mm (01/2021)

Νομισματοκοπείο: 149 mm (08/2020)

Δροσιά: 145 mm (03/2019)

Ηλιούπολη: 143 mm (08/2020)

Μαρούσι: 141 mm (05/2010)

Μαρκόπουλο: 134 mm (10/2006)

Βάρη: 132 mm (01/2014)

Ραφήνα: 130 mm (05/2014)

Το METEO/ΕΑΑ τονίζει ότι όλες οι παραπάνω τιμές αποτελούν τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί στους συγκεκριμένους σταθμούς από την έναρξη της λειτουργίας τους.

Παράλληλα, ρεκόρ σημειώθηκαν και στις ριπές ανέμου σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στον Ρωμανό Πάτρας, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκε ριπή ανέμου 130 χιλιομέτρων την ώρα, η ισχυρότερη από το 2011 που λειτουργεί ο σταθμός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μέγιστες καταγραφές ριπών ανέμου ήταν:

Ρωμανός Πάτρας: 130 χλμ/ώρα (20/01/2026 – λειτουργία από 08/2011)

Καρδαμύλη Μεσσηνίας: 106 χλμ/ώρα (20/01/2026 – λειτουργία από 01/2014)

Ρόδος: 109 χλμ/ώρα (21/01/2026 – λειτουργία από 06/2012)

Σύμφωνα με το METEO/ΕΑΑ, οι ριπές ανέμου που καταγράφηκαν το διάστημα 20–21 Ιανουαρίου 2026 αποτελούν τις ισχυρότερες που έχουν σημειωθεί από την έναρξη λειτουργίας των συγκεκριμένων μετεωρολογικών σταθμών.