Μενίδι: Θρασύτατος ληστής “άνοιξε” το ίδιο σπίτι 3 φορές την ίδια μέρα – Άρπαξε ένα πλυντήριο

Ένα ληστής με απίστευτο θράσος μπήκε σε σπίτι στο Μενίδι τρεις φορές την ίδια μέρα και άρπαξε ένα πλυντήριο ενώ στην οικία βρισκόταν η ανήλικη κόρη του ιδιοκτήτη.

Ο δράστης διέρρηξε το σπίτι στο Μενίδι, όπου αφού μπήκε σε αποθήκη εξωτερικού χώρου. Αφού σήκωσε το πλυντήριο, λίγες ώρες αργότερα ο 35χρονος επέστρεψε στο ίδιο σπίτι. Μπαίνοντας και πάλι στην αυλή προσπάθησε να εισβάλει αυτή τη φορά στο σπίτι οικογένειας σπάζοντας το παράθυρο.

«Τον βλέπω σπάει παράθυρο για να μπει. Άνετα, μόνος. Παίρνω έναν γείτονα που ήταν κοντά, ήρθε του φώναξε και αυτός έτρεξε. Παράτησε τα πράγματα εδώ», ανέφερε ο ιδιοκτήτης.

Ο δράστης όμως δεν πτοήθηκε και «χτύπησε» και τρίτη φορά την ίδια ημέρα. Και όλες αυτές οι προσπάθειες ενώ μέσα στο σπίτι βρίσκεται ένα ανήλικο κορίτσι, το οποίο τηλεφωνούσε έντρομο στον πατέρα του. «Όταν προσπάθησε να μπει μέσα είχα και το ανήλικο παιδί μέσα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα», είπε στο MEGA ο ιδιοκτήτης.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στην προσπάθειά τους να τον ακινητοποιήσουν οι αστυνομικοί δέχθηκαν χτυπήματα από τον 35χρονο.

Τελικά ο δράστης συνελήφθη, αλλά αφέθηκε ελεύθερος.