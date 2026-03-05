Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Προσήχθη Ιρακινός για κατασκοπεία – Βιντεοσκοπούσε έξω από τη στρατιωτική βάση

Το περιστατικό κατήγγειλε πολίτης - Τι προέκυψε από την έρευνα της ΕΛΑΣ

Μέγαρα: Προσήχθη Ιρακινός για κατασκοπεία – Βιντεοσκοπούσε έξω από τη στρατιωτική βάση
Αναστασία Ξυδιά
UPD: 14:29

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην ΕΛ.ΑΣ. όταν ένας πολίτης κάλεσε στο «100» και ανέφερε ότι ένας μελαμψός άνδρας βιντεοσκοπούσε έξω από τη στρατιωτική βάση στην Πάχη Μεγάρων.

Επί τόπου έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή του στο ΤΔΕΕ Μεγάρων.

Όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για έναν 23χρονο Ιρακινό, ο οποίος παρακολουθεί μαθήματα σε ιδιωτική σχολή πιλότων στο αεροδρόμιο των Μεγάρων. Κατά πληροφορίες δεν προκύπτει κάτι επιβαρυντικό, καθώς το υλικό που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνο του δείχνει πολιτικά αεροσκάφη κι ένα στρατιωτικό ελικόπτερο εν πτήσει.

Για την ώρα κρατείται για εξακρίβωση στοιχείων στο ΤΔΕΕ Μεγάρων κι εφόσον δεν προκύψει κάτι παράνομο θα αφεθεί ελεύθερος.

