Μεγαλώνει το δίκτυο νέων καταστημάτων ΔΕΗ

Τρία νέα σημεία παρουσίας του δικτύου καταστημάτων ΔΕΗ είναι στη διάθεση των πελατών στην Αθήνα σε Άνω Πατήσια (Λ. Γαλατσίου 3), Άγιο Δημήτριο (Αγ. Δημητρίου 31 & Αρμοδίου) και στο κέντρο της πόλης (Πατησίων 39 & Στουρνάρη) ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανοίξουν τις πόρτες τους στο κοινό ακόμη δύο νέα καταστήματα ΔΕΗ στην Κηφισιά (Παπαδιαμάντη 3 & Διονύσου) και το Αιγάλεω (Πανόρμου & Σμύρνης 29). Συνολικά, τα νέα, πλήρως ανασχεδιασμένα καταστήματα και Pop-Up σημεία της ΔΕΗ έχουν φτάσει τα 15 με τον μετασχηματισμό του δικτύου καταστημάτων ΔΕΗ σε όλη την Ελλάδα να προχωράει δυναμικά, με νέα φιλοσοφία.

Με μοντέρνο σχεδιασμό, ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενέργειας, γρήγορη εξυπηρέτηση, διευρυμένο ωράριο και αποκλειστικές προσφορές ειδικά για τους πελάτες τους, όλα τα νέα καταστήματα ΔΕΗ έχουν τον πελάτη, τις ανάγκες και την εμπειρία του, στο επίκεντρο.

Ο σχεδιασμός των νέων καταστημάτων γίνεται σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες τάσεις, με ανοιχτούς, φιλόξενους χώρους και ειδικά σχεδιασμένο φωτισμό.

Λειτουργώντας καθημερινά από τις 7:30 έως τις 20:00, αλλά και όλο το 24ωρο για πληρωμές λογαριασμών, μέσω του myΔΕΗ 24/7, το νέο κατάστημα προσφέρει στους επισκέπτες του εξυπηρέτηση σε τρεις ζώνες:

⮕ Τη ζώνη γρήγορης εξυπηρέτησης,

⮕ Τη ζώνη της εξυπηρέτησης από εξειδικευμένους συμβούλους ενέργειας,

⮕ Τη ζώνη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης myΔΕΗ ServicePoint, όπου οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν, να διαχειριστούν και να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους, να υποβάλλουν αιτήματα και να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά ή να προγραμματίσουν το ραντεβού τους σε ημέρα και ώρα της επιλογής τους.

Νέες υπηρεσίες και προϊόντα

Οι επισκέπτες των νέων καταστημάτων θα βρουν όλα τα νέα προϊόντα ενέργειας της ΔΕΗ, όπως για παράδειγμα το myHome 4All, το νέο οικιακό κυμαινόμενο πρόγραμμα της ΔΕΗ που δίνει την δυνατότητα σε νέους και υφιστάμενους πελάτες να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα, ενώ τους ανταμείβει σε περίπτωση εξοικονόμησης.

Οι επαγγελματίες μπορούν να βρουν τα δύο νέα ανταγωνιστικά κυμαινόμενα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που παρουσίασε η ΔΕΗ, με την επιλογή του προϊόντος να γίνεται για πρώτη φορά με βάση την πραγματική κατανάλωση της επιχείρησης και όχι τον τύπο μετρητή, προσφέροντας παράλληλα εξειδικευμένη εξυπηρέτηση αλλά και πρόγραμμα επιβράβευσης για την επιχείρηση. Το ΔΕΗ myBusiness 4All απευθύνεται σε επιχειρήσεις με κατανάλωση έως 10 MWh τον χρόνο, ενώ το ΔΕΗ myBusiness 4All+ σε επιχειρήσεις με κατανάλωση μεγαλύτερη από 10 MWh τον χρόνο.

Ακόμη, μπορούν να συναντήσουν τον myEnergy Coach, για εξατομικευμένες προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, και να ενεργοποιήσουν νέες υπηρεσίες, όπως το e-SelfMetering, με την οποία αποκτούν τον έλεγχο του λογαριασμού τους καθώς καταχωρούν οι ίδιοι την πραγματική κατανάλωσή τους. Επιπλέον, μπορούν να ενεργοποιήσουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως το GreenPass, που εγγυάται πως όση ποσότητα ενέργειας καταναλώνεται, τόση παράγεται και δεσμεύεται από Ανανεώσιμες Πηγές και το FixIt, την πρόσθετη υπηρεσία άμεσης τεχνικής βοήθειας στο σπίτι.

Στα νέα καταστήματα ΔΕΗ, οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν και για όλες τις λύσεις ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά στο σπίτι και αντλίες θερμότητας.

Και αποκλειστικές προσφορές

Στον ειδικό χώρο τεχνολογίας στa νέa κατaστήματα, οι επισκέπτες μπορούν να βρουν έξυπνες συσκευές και λύσεις smart living για να αυτοματοποιήσουν και να βελτιστοποιήσουν την ποιότητα ζωής τους στο σπίτι.

Ειδικά για τους πελάτες των νέων καταστημάτων, η ΔΕΗ προσφέρει 50% έκπτωση σε προϊόντα smart living, όπως έξυπνες κάμερες, έξυπνες λάμπες, σκούπες ρομπότ και ηλεκτρικά scooter. Η έκπτωση ισχύει μόνο για αγορές στα νέα καταστήματα και μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων ανά κατάστημα.

