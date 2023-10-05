«Με απειλούσε με το όπλο του» – Η 34χρονη από το Καμερούν αποκαλύπτει για τον αστυνομικό που την εξέδιδε

Απίστευτες είναι οι αποκαλύψεις της 34χρονης από το Καμερούν για τα όσα έζησε στα χέρια του 40χρονου αστυνομικού που τη βίαζε και την εξέδιδε. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Ο 40χρονος αστυνομικός προφυλακίστηκε καθώς κατηγορείται για βιασμό και μαστροπεία σε βάρος γυναίκας με την οποία ζούσε τα δύο τελευταία χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, στην κατάθεσή της στους αστυνομικούς, η γυναίκα είχε πει ότι πράγματι εκείνος της έλεγε ότι θα την παντρευτεί όμως με…το αζημίωτο.

«Αυτός λέει ότι θέλει να με παντρευτεί και να του δώσω 20.000 ευρώ και αυτός λέει πρέπει να δουλεύω πολύ πολύ τώρα.” Γιατί θες λεφτά για να με παντρευτείς; Αν μ ‘ αγαπάς δεν θα πρέπει να παίρνεις λεφτά” και μου λέει “Έτσι είναι “. Εγώ δούλεψα και τα κράτησα τα 20.000 ευρώ και αυτός τα έκλεψε», είπε στο Star η γυναίκα.

Στην απολογία του ο αστυνομικός προσπάθησε να χαρακτηρίσει διαταραγμένη ψυχικά την Καμερουνέζα. «Σε μια στιγμή η γυναίκα έβγαλε κάποια ψυχολογικά άσχημα και ήθελε να τη χωρίσει» είπε για τον εντολέα του ο Αλέξης Κούγιας.

Τα λόγια της 34χρονης

«Μου λέει αν κάνεις μήνυση κανένας δε θα σε πιστέψει. Θα πω ότι είσαι τρελή, δεν πας καλά, το μυαλό σου δεν δουλεύει καλά, θα σε βάλω μέσα στο νοσοκομείο, θα μείνεις εκεί όλη τη ζωή σου και μια μέρα με κράτησε από τον λαιμό τόσο δυνατά που ήθελε να με σκοτώσει. Μια φορά μου έβγαλε και όπλο μέσα στην πολυκατοικία. Μου λέει “Εσύ παίζεις μαζί μου; Το βλέπεις έχω όπλο”. Αν πάω να κάνω μήνυση θα με σκοτώσει».

Ειδήσεις σήμερα:

Πέταξαν τα «πλημμυρισμένα» ελικόπτερα από το Στεφανιβίκειο – Με εντυπωσιακό τρόπο η… «απάντηση» του ΓΕΣ (pics&vids)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΕΚ – Άγιαξ: Μοιράστηκαν και οι δύο από έναν βαθμό