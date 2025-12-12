Μαγικά Χριστούγεννα στο Πεδίον του Άρεως – Δείτε το μονοπάτι με τα μαγικά φώτα (vids)

Η Περιφέρεια Αττικής δημιούργησε το πιο φαντασμαγορικό χριστουγεννιάτικο χωριό στο Πεδίον του Άρεως. Το μεγαλύτερο παγοδρόμιο της χώρας, τα καρουζέλ, τα φωτισμένα μονοπάτια, τα ξύλινα σπιτάκια δημιουργούν ένα παραμυθένιο σκηνικό.

Αυτό που κάνει την διαφορά είναι το μονοπάτι με τα μαγικά φώτα. Το χριστουγεννιάτικο μονοπάτι επιμελήθηκε ο εμβληματικός σχεδιαστής φωτισμού Γιώργος Τέλλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα 130 φωτιστικά σώματα που έχουν τοποθετηθεί δημιουργούν μια εικόνα γεμάτη μαγεία και χριστουγεννιάτικη θαλπωρή.

Κάθε γωνιά του πάρκου έχει κάτι να προσφέρει – για κάθε παιδί και για κάθε μεγάλη ψυχή που θέλει, έστω για λίγο, να ξαναγίνει παιδί.

Είσοδος ελεύθερη, όπως πάντα.

Η Αττική έχει ανάγκη από στιγμές που μας φέρνουν κοντά. Σας περιμένει να περπατήσετε στο φωτεινό μονοπάτι με τα Magic Lights!