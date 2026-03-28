Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Ολοκληρώθηκε η ανάσυρση του 34χρονου – Μεταφορά της σορού με σκάφος του Λιμενικού

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 13:30 του Σαββάτου (28/03), η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στο «πηγάδι του Διαβόλου» στα λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, κατάφεραν οι δύτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση να εντοπίσουν και να φέρουν στην επιφάνεια τη σορό του άτυχου 34χρονου δύτη.

Έπειτα σκάφος του λιμενικού μετέφερε τη σορό του δύτη.

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Η επιχείρηση των σπηλαιοδυτών

Εξειδικευμένη ομάδα σπηλαιοδυτών, που είχε προετοιμαστεί κατάλληλα, ξεκίνησε σήμερα το πρωί την επιχείρηση για τον 34χρονο δύτη. Πρωταρχικός στόχος ήταν η ασφάλεια των ανθρώπων που καταδύονταν στο σημείο ώστε να εντοπίσουν τον 34χρονο και στη συνέχεια η ασφαλής ανάδυση τους.

Αποκλεισμένη η πρόσβαση στο σημείο

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο σημείο, ενώ έχει γίνει και σήμανση για το σημείο ώστε να επιτρέπεται να βρίσκονται οι εκπρόσωποι των Μέσων Ενημέρωσης.

Στην επιχείρηση εμπλέκεται και η εταιρεία Vanguard, η οποία διαχειρίζεται τους 100 σταθμούς πυρασφάλειας με drones που βρίσκονται σε λειτουργία σε όλη τη χώρα.