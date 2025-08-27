Λέσβος: Κινέζοι φοιτητές εξερευνούν το Απολιθωμένο Δάσος και το Γεωπάρκο

Εκπαιδευτικές ασκήσεις υπαίθρου στο Απολιθωμένο Δάσος και το Γεωπάρκο Λέσβου πραγματοποίησαν για έκτη χρονιά φέτος φοιτητές του Πανεπιστημίου του Πεκίνου και του Πανεπιστημίου Qinhai. To πρόγραμμα εκπαίδευσης πεδίου πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Η εβδομαδιαία εκπαιδευτική άσκηση των φοιτητών υλοποιήθηκε με βάση το Εκπαιδευτικό Κέντρο Άντισσας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, όπου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των φοιτητών από τον καθηγητή Νίκο Ζούρο, για τη γεωλογική δομή της Λέσβου και του Αιγαίου, τα μεγάλα ηφαίστεια της Λέσβου και την ηφαιστειότητα στο χώρο του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τα ενεργά ρήγματα, τα γεωθερμικά πεδία και τους γεώτοπους του Γεωπάρκου Λέσβου. Οι φοιτητές επισκέφθηκαν επίσης την Έκθεση ΜΝΗΜΕΣ ΓΑΙΑΣ που φιλοξενείται στο Νέο Εκπαιδευτικό Κέντρο Άντισσας και συζήτησαν για τη δημιουργία και λειτουργία του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων, τα Ελληνικά Γεωπάρκα και το Γεωπάρκο Λέσβου.

Οι ασκήσεις πεδίου από τους φοιτητές ξεκίνησαν στην προστατευόμενη περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, και περιλάμβανε γνωριμία με τον ηφαιστειακό δόμο Υψηλού και την στρωματογραφία των πυροκλαστικών σχηματισμών Σιγρίου που φιλοξενούν τα απολιθώματα.

Στις απολιθωματοφόρες θέσεις κατά μήκος του νέου οδικού άξονα Καλλονής Σιγρίου ενημερώθηκαν από τον καθηγητή Ν. Ζούρο και τον γεωλόγο Λ. Σαββέλο, για τις ανασκαφικές εργασίες, τις εργασίες συντήρησης, προστασίας και ανάδειξης των απολιθωματοφόρων θέσεων.

Ακολούθησε επίσκεψη των φοιτητών στο Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους όπου είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν το απολιθωμένο οικοσύστημα, να επισκεφτούν τις απολιθωματοφόρες θέσεις και να γνωρίσουν πληροφορίες για τα φυτά του Απολιθωμένου Δάσους και την εξέλιξή τους στο πέρασμα του χρόνου.

Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, περιηγήθηκαν στους εκθεσιακούς του χώρους, γνώρισαν τα διαφορετικά είδη φυτών του Απολιθωμένου Δάσους, τα φυτικά απολιθώματα από όλο τον κόσμο και τον ελληνικό χώρο, τα οποία φιλοξενούνται στις προθήκες του Μουσείου και μας μαρτυρούν την εξέλιξη των φυτών στη γη, ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα φυσικά φαινόμενα της ηφαιστειότητας και ιδιαίτερα το φαινόμενο των σεισμών και την ενεργή σεισμική δραστηριότητα του ελληνικού χώρου.

Στο Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους Σιγρίου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα εντυπωσιακά ριζικά συστήματα των κορμών του Απολιθωμένων Δάσους.

Στη συνέχεια οι φοιτητές επισκέφθηκαν το Θαλάσσιο Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους Νησιώπης. Με το ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθμένα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και κάνοντας τη θαλάσσια διαδρομή από το Σίγρι μέχρι τη Νησιώπη, επισκέφτηκαν αρχικά το θαλάσσιο τμήμα του Πάρκου και στη συνέχεια υλοποίησαν έρευνα στο χερσαίο τμήμα του. Οι φοιτητές αναζήτησαν τεκμήρια της μεγάλης στεριάς της Αιγιήδας αλλά και των μεγάλων γεωλογικών ρηγμάτων που δημιούργησαν τη νησίδα Νησιώπη, γνώρισαν το φαινόμενο της ηφαιστειότητας και τη συμβολή του στη δημιουργία του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Οι φοιτητές επισκέφθηκαν επίσης το Κτήμα Φάρος στο Σίγρι και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις αλλά και στη φιλοσοφία που διέπει το εγχείρημά της δημιουργίας του Ελαιώνα στο Σίγρι και την οικολογική σημασία του, καθώς επίσης τη δημιουργία του προτύπου ελαιοτριβείου και την παραγωγή και εμφιάλωση εξαιρετικής ποιότητας βιολογικού παρθένου ελαιόλαδου. Οι φοιτητές γνώρισαν έτσι τις συνθήκες καλλιέργειας και τις γεωλογικές συνθήκες που συντελούν στην δημιουργία του παραγωγικού ελαιώνα στο άλλοτε άγονο και ερημοποιημένο τοπίο της Δυτικής Λέσβου.

Οι ασκήσεις συνεχίσθηκαν στην ‘Άντισσα, όπου ενημερώθηκαν για το εντυπωσιακό ομώνυμο σπήλαιο και τον μύθο του Ορφέα και ανακάλυψαν πώς η μυθολογία συνδέεται με τη γεωλογική κληρονομιά.

Επισκέφθηκαν την περιοχή του Γαβαθά και γνώρισαν τα πετρώματα και τη γεωλογική ιστορία της περιοχής στην οποία βρέθηκαν του οστά του Δεινοθήριου. Στην περιοχή της Λιώτας μελέτησαν τη σχέση των σχηματισμών του υποβάθρου με τους ηφαιστειακούς σχηματισμούς που φιλοξενούν απολιθώματα.

«Οι φοιτητές, λέει μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ, ο καθηγητής Νίκος Ζούρος, συμμετείχαν στη συνέχεια σε ιδιαίτερα εντατικό πρόγραμμα ασκήσεων υπαίθρου με στόχο τη γνωριμία με τη γεωλογική δομή, την ηφαιστειότητα και τους ηφαιστειακούς γεώτοπους της Λέσβου αλλά και τα μεγάλα ενεργά ρήγματα του νησιού. Γνώρισαν σημαντικά στοιχεία της γεωλογικής δομής της Λέσβου και ξεναγήθηκαν στα μεγάλα ενεργά ρήγματα και στη γεωλογική δομή του Κόλπου της Γέρας, στους οφιολιθικούς σχηματισμούς της Κεντρικής Λέσβου και ιδιαίτερα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Αγιάσου, τη γεωλογική δομή του ορεινού όγκου του Ολύμπου, στο γεωθερμικό πεδίο του Πολιχνίτου και τις θερμές πηγές Ιπποκράτης, όπου μας υποδέχθηκαν εκ μέρους του κ. Θ. Κούσκου και μας ξενάγησαν στις θερμαλιστικές εγκαταστάσεις. Επίσης επισκέφτηκαν τα ενεργά ρήγματα στην σεισμόπληκτη περιοχή της Βρίσας, τους ηφαιστειακούς σχηματισμούς της Αχλαδερής και τα βυθισμένα κατάλοιπα της πόλης της Αρχαίας Πύρρας».

Πραγματοποίησαν επίσκεψη στους υγροτόπους του Κόλπου Καλλονής, όπου συζήτησαν για τις ενεργές γεωδυναμικές διεργασίες που συμβάλουν στη δημιουργία των υγροτόπων που αποτελούν ενδιαιτήματα για σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας. Πραγματοποίησαν επίσης ορνιθοπαρατήρηση στα παρατηρητήρια των Αλυκών Καλλονής με την συνεργασία των στελεχών του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής.

Επίσης επισκέφθηκαν την περιοχή της Αγίας Παρασκευής και μελέτησαν το ρήγμα της Αγίας Παρασκευής και τις δομές που συνδέονται με τον σεισμό του 1867 τόσο στην Αγία Παρασκευή όσο και στη Νάπη. Ακολούθησε η επίσκεψη τις ηφαιστειακές δομές και τα ηφαιστειακά γεωλογικά μνημεία του ορεινού όγκου του Λεπέτυμνου. Ειδικότερα, επισκέφτηκαν και γνώρισαν τους ηφαιστειακούς δόμους της Κάπης, τον ηφαιστειακό δόμο της Πελόπης. Τους εντυπωσίασαν οι στηλοειδείς λάβες του Υψηλομέτωπου, ο ηφαιστειακός κρατήρας και το γεωθερμικό πεδίο της Στύψης, οι ηφαιστειακές δομές στο Πετρί, ο ηφαιστειακός δόμος Μολύβουκαθώς και οι ηφαιστειακές δομές στην Πέτρα.

Η εβδομαδιαία άσκηση πεδίου των φοιτητών από την Κίνα ολοκληρώθηκε με τη μελέτη των γεωλογικών σχηματισμών στην περιοχή της Μόριας, τις εμφανίσεις των απολιθωμάτων Megalodon που προσδιορίζουν την ηλικία τους, και τέλος τα γεωμνημεία της Μυτιλήνης με τα λιμναία ιζήματα στην περιοχή του Καρά Τεπέ, την ηφαιστειακή φλέβα στην περιοχή της Παγανής και την περιοχή της Φυκιότρυπας.

*Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ