Λεωφόρος Αμαλίας: Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στους Στύλους του Ολυμπίου Διός – Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (07.09) στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, όταν ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε στο ρεύμα προς Αθήνα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του.

Το όχημα ανετράπη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και βρέθηκε αναποδογυρισμένο μπροστά από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του, ενώ, επί τόπου έσπευσαν και αστυνομικοί της Τροχαίας που διέκοψαν την κυκλοφορία στο σημείο.

Επί τόπου κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να παραλάβει τον οδηγό που τραυματίστηκε ελαφρά.