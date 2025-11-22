Θεωρείτε ότι τα 3 νέα ψηφιακά εργαλεία θα περιορίσουν την πρόσβαση των ανηλίκων στα προϊόντα αλκοόλ και καπνού;
ΕΛΛΑΔΑ

Λεχαινά: Προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας – Έπεσαν δέντρα, οι δρόμοι έγιναν «χείμαρροι» (Βίντεο)

Πού ήταν πιο έντονα τα προβλήματα

DEBATER NEWSROOM

Προβλήματα σε περιοχές των Λεχαινών Ηλείας και της Βάρδας προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, «λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δέντρα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των κοινοτήτων, Κουρτέσι και Ζησιμοπουλέικα και στην επαρχιακή οδό Βάρδας – Νέας Μανωλάδας».

Επίσης, όπως πρόσθεσε, «στις προαναφερόμενες περιοχές χείμαρροι “κατέβασαν” φερτά υλικά, ενώ στην παλιά πόλη των Λεχαινών και στην Βάρδα εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, χωρίς όμως να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα».

Παράλληλα, είπε ότι «τα μηχανήματα του Δήμου επιχείρησαν άμεσα, ώστε να απομακρύνουν τα κομμένα δέντρα και να πραγματοποιήσουν εργασίες καθαρισμού».

