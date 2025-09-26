Λαμία: Τρόμος για 80χρονη γυναίκα – Τη χτύπησε στο κεφάλι ο 38χρονος γιος της καθώς νόμισε ότι πείραξε το σκυλί του

Τον τρόμο βίωσε μια 80χρονη γυναίκα στη Λαμία την περασμένη Τετάρτη 24/9 καθώς έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 38χρονο γιο της.

Συγκεκριμένα, ο 38χρονος χτύπησε πολλές φορές στο κεφάλι και την έσπρωξε με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει χτυπώντας εκ νέου το κεφάλι της στην πόρτα του δωματίου και γεμίζοντας αίματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Lamiareport ο λόγος, με τον οποίο προσπάθησε να δικαιολογήσει την εγκληματική του πράξη ο 38χρονος, ήταν ότι η μητέρα του προσπάθησε να χτυπήσει το σκυλί του, ενώ αντίθετα εκείνη του είχε δώσει νερό και φαγητό.

Η γυναίκα κατέληξε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου, με το προσωπικό να ενημερώνει την αστυνομία. Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης την ίδια μέρα και με παραγγελία της Εισαγγελέως Υπηρεσίας μεταφέρθηκε για ψυχιατρική εξέταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Δεν κρίθηκε ότι χρήζει ακούσιας νοσηλείας και για αυτό επέστρεψε στο Τμήμα και προχώρησε η Αυτόφωρη διαδικασία.

Το Αυτόφωρο είχε οριστεί για το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9/25), αναβλήθηκε όμως για την 1η Οκτωβρίου 2025 στις 12:00’ το μεσημέρι. Μέχρι τότε ο 38χρονος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, με τον όρο να μην πλησιάζει στα 50 μέτρα τη μητέρα του.

Επιπλέον, η ηλικιωμένη σημειώθηκε ότι θα φύγει από το σπίτι όπου διέμενε με τον 38χρονο και θα φιλοξενηθεί στο σπίτι του άλλου της γιου.